Localizan a tres personas tras operativos en centros de rehabilitación

La Fiscalía del Estado informó de la localización de tres personas durante acciones de búsqueda y verificación en dos centros de rehabilitación de los municipios de Tonalá y Poncitlán.

Los operativos fueron llevados a cabo por personal de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. En el primero de ellos, desplegado el pasado 4 de junio en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Poncitlán, fueron localizadas dos personas luego de que se recibiera una solicitud de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Se trató del hallazgo de un hombre y una mujer, al parecer vistos por última vez en la comunidad de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, a finales del pasado mes de abril, quienes fueron localizados en ese centro, por lo que se dio aviso a las autoridades de aquella entidad para hacer entrega de ambos.

Inspección en Tonalá

De manera paralela, en la colonia Arroyo Seco, del municipio de Tonalá, personal ministerial estatal realizó labores de búsqueda en otro centro de rehabilitación.

De acuerdo con las investigaciones, antes de interponer la denuncia por desaparición, la madre de un joven de 19 años recibió una llamada donde le informaron que su hijo se encontraba en dicho establecimiento.

Al momento de intervenir el lugar, se localizó al hombre, quien refirió estar interno por su propia voluntad y que era su deseo permanecer ahí.

Durante la intervención en este último punto se atendió a 30 personas internas, sin que se registraran coincidencias con carpetas de investigación por desaparición ni con mandamientos judiciales vigentes.

Hallazgos en centros de rehabilitación

Los hallazgos de personas en los centros de rehabilitación se han acumulado durante los últimos meses, ya que el pasado jueves, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que se han revisado 102 centros de este tipo, con 265 personas que han sido entregadas a sus familiares, 8 clausuras de centros, 3 detenidas con orden de aprehensión, 6 detenidos en flagrancia y 9 personas localizadas y que tenían reporte de desaparición.

NG