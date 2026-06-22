Tras la lluvia vespertina que cayó esta tarde en el municipio de Zapopan, una joven de 19 años y una niña de 9 fueron arrastradas por alrededor de un kilómetro por la fuerza de la corriente del canal de Patria. Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y del municipio lograron encontrarlas aguas bajo y rescatarlas; ambas fueron trasladadas al Hospitalito de Zapopan para recibir mayor atenciones médicas.

Operativo de rescate oportuno

Las mujeres fueron arrastradas a la altura del cruce de las avenidas Américas y Patrias. El canal se encontraba a aproximadamente 60 centímetros de nivel de agua y el Director Operativo de Bomberos Guadalajara, Sergio Herrera, indicó que "es una corriente que relativamente puede arrastrar a una persona".

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA

"Las unidades se encontraban haciendo recorrido preventivo de lluvias cuando se hace el reporte, por lo tanto inmediatamente fueron localizadas", comentó el oficial. Ambas corporaciones lograron la extracción metros después de que cayeran a la corriente, detalló.

Hasta la fecha, se registra el fallecimiento de una persona en lo que va de esta temporada de lluvias. El pasado 16 de junio, personal de Protección Civil y Bomberos localizaron el cuerpo de un hombre de entre 55 y 60 años a la altura del Puente de Guadalupe, en los límites entre Zapopan e Ixtlahuacán del Río.

El hombre fue arrastrado por la corriente del canal del Arroyo Hondo, en Zapopan ; familiares reportaron su desaparición el sábado pasado, cuando comenzaron las labores de búsqueda. Autoridades recorrieron cauces, cuerpos de agua y puntos considerados como riesgos durante el temporal hasta que pobladores de la zona hicieron el reporte sobre un cuerpo en el sitio.

El llamado a la precaución

Durante la temporada de lluvias, la recomendación de autoridades es no ingresar a ningún canal, cuerpo de agua y corrientes sobre la vía pública. Refugiarse ante la inclemencia del tiempo, monitorear el pronóstico del clima para ese día y reportar cualquier emergencia al número de 911.

NG