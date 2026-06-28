Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

