Domingo, 28 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones