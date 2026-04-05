A causa de las fuertes ráfagas de viento, el granizo y la tormenta de esta tarde en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), dos árboles cayeron sobre vehículos estacionados y cableado de luz en las colonias Americana y Centro, en Guadalajara. No se reportaron personas lesionadas.

El primero de ellos cayó en la calle Vidrio, a su cruce Bruselas, en la Americana. De acuerdo con vecinos, los fuertes vientos registrados en la zona causaron que el árbol se desprendiera de su base.

La Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informó que, además del vehículo y los cables, las ramas también afectaron una instalación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunas mufas domiciliarias. Personal de la dependencia acordonó el lugar y solicitó apoyo al personal correspondiente para retirar el ejemplar.

El segundo de ellos se vino abajo en el cruce de las calles Hospital y Santa Mónica, en el Centro de la ciudad. El árbol cayó sobre un automóvil color blanco y también derribó un cable de luz. Personal de la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno de Guadalajara se encargará de remover el ejemplar.

En tanto, los pasos a desnivel se encuentran libres de inundación, así como el resto de las colonias que son propensas a afectaciones durante la temporada de lluvias en la ciudad, indicó la corporación.

En otros municipios metropolitanos no se reportaron afectaciones tras la tormenta vespertina, sin embargo, se reportaron intensas ráfagas de viento, relámpagos y caída de granizo en varios puntos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.

El pasado 31 de marzo, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) explicó que una combinación de condiciones atmosféricas –un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental, humedad proveniente del Océano Pacífico y calentamiento diurno- provocaron la tormenta y granizada del pasado 30 de marzo. La corporación pronosticó que las lluvias regresarían al AMG y a otros puntos del estado durante este fin de semana.

MF