Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto