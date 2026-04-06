Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

