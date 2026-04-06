Lunes, 06 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 40% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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