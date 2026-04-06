Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

