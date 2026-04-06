Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla