Lunes, 06 de Abril 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
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