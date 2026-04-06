Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 6 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga