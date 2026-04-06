Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 6 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

