La lluvia registrada esta tarde en distintos puntos de la ciudad, como parte de la zona de baja presión alargada que afecta a Jalisco en los días recientes, sorprendió a las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las afectaciones de la lluvia vespertina se registraron principalmente en el corredor de la Carretera a Chapala, donde se reportó incluso caída de granizo, así como la caída de un par de árboles, uno de ellos, muy cercano al ingreso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de acuerdo con reportes en redes sociales.

Debido a la intensidad y a los fuertes vientos, se reportó también un espectacular a punto de caer. Se trató del anuncio de un estacionamiento privado de larga estancia, ubicado a la altura del entronque al Periférico Nuevo, con sentido al Aeropuerto.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) dijo no haber recibido solicitud de apoyo para atender el hecho, mientras que la unidad municipal de El Salto, demarcación donde se encuentra situado el negocio y su espectacular, continúan revisando lo sucedido.

En la zona de Los Cántaros, en Tlajomulco de lluvias, se reportaron diversos encharcamientos que complicaron las vialidades generando tráfico intenso.

ESPECIAL

En otros reportes de árboles que se vinieron abajo se informó sobre el ejemplar que caído en Juan Gil Preciado y la calle San Juan, en el municipio de Zapopan. Ahí el árbol, de unos siete metros de altura por tres de ancho de la copa, cayó sobre un vehículo en cuyo interior viajaban dos adultos y un menor, los cuales resultaron ilesos, dijo la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Los hechos fueron notificados a Parques y Jardines del municipio para proceder a su retiro.

Un árbol más estuvo a punto de caer en San Felipe y Contreras Medellín, en la Zona Centro de Guadalajara. El mismo fue acordonado y de la misma forma que en el caso anterior se canalizó al área de Parques y Jardines para su atención y posterior retiro.

