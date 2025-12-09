Martes, 09 de Diciembre 2025

Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY martes 09 de diciembre

A las 8:00 am de hoy martes 09 de diciembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 09 de diciembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular.

El resto de las estaciones de monitoreo se reportan en mantenimiento, por lo que no hay datos disponibles.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 38 puntos IMECA 
Santa Anita: 56 puntos IMECA 
Las Pintas: sin puntos IMECA 
Miravalle: 57 puntos IMECA
Tlaquepaque: sin puntos IMECA
Oblatos: 32 puntos IMECA
Santa Fe: 72 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET 
Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

