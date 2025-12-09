Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY martes 09 de diciembre

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 09 de diciembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular.

El resto de las estaciones de monitoreo se reportan en mantenimiento, por lo que no hay datos disponibles.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 38 puntos IMECA

Santa Anita: 56 puntos IMECA

Las Pintas: sin puntos IMECA

Miravalle: 57 puntos IMECA

Tlaquepaque: sin puntos IMECA

Oblatos: 32 puntos IMECA

Santa Fe: 72 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

