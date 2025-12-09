Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY martes 09 de diciembre

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 09 de diciembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular.El resto de las estaciones de monitoreo se reportan en mantenimiento, por lo que no hay datos disponibles.Santa Margarita: 38 puntos IMECA Santa Anita: 56 puntos IMECA Las Pintas: sin puntos IMECA Miravalle: 57 puntos IMECA Tlaquepaque: sin puntos IMECA Oblatos: 32 puntos IMECA Santa Fe: 72 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV