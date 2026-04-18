Mientras la primavera avanza con sus típicas variaciones de clima, las lluvias se han hecho presentes en distintas regiones del país.

No hace muchas semanas, precipitaciones inesperadas sorprendieron a varias zonas de Jalisco, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), un pronóstico que incluso se tiene para estos días. Esto no solo evidencia lo impredecible del clima, sino que también reactivó la duda sobre el inicio oficial de la temporada de lluvias y huracanes en 2026, así como afectan en la ciudad.

La respuesta a esta interrogante no solo es una cuestión de curiosidad cotidiana, sino una necesidad para la planificación familiar y urbana. Anticiparse a los fenómenos climáticos es, sin duda, la mejor herramienta para evitar desastres y proteger nuestro entorno.

¿Cuándo inician los huracanes en el Pacífico y el Atlántico? Fechas clave

Para entender el comportamiento del clima y prepararnos adecuadamente, es necesario recurrir a los expertos. De acuerdo con los datos proporcionados por el portal especializado Meteored, el inicio de la temporada de ciclones tiene fechas estadísticas muy bien definidas.

En la cuenca del océano Pacífico nororiental, donde se encuentra Jalisco y claro que también Guadalajara, la temporada de huracanes arranca oficialmente el próximo 15 de mayo. Esta fecha marca el inicio de la vigilancia meteorológica constante en nuestras costas occidentales, donde los sistemas suelen desarrollarse con rapidez.

Por otro lado, para la región del océano Atlántico, el comienzo de la temporada ciclónica está marcado en el calendario para el 1 de junio. Ambas temporadas, a pesar de iniciar en fechas distintas según su ubicación geográfica, comparten el mismo día de finalización: el 30 de noviembre.

Sin embargo, los especialistas de Meteored advierten que la naturaleza no siempre sigue un calendario estricto. Las precipitaciones y la formación de tormentas pueden adelantarse o retrasarse de manera imprevista, algo que aplica al clima de la ciudad.

Todo dependerá de las condiciones atmosféricas que se presenten durante las próximas semanas. Por ello, el monitoreo constante de los reportes meteorológicos es vital para la seguridad de todos los ciudadanos.

El establecimiento de las lluvias en México y Guadalajara

Es importante aclarar un punto importante para evitar confusiones: en México no existe un día oficial o exacto en el que se decrete el inicio de las lluvias a nivel nacional y mucho menos en una ciudad en específico como Guadalajara. La geografía de nuestro país es demasiado vasta y diversa para un solo pronóstico.

No obstante, el patrón histórico y climatológico indica que las precipitaciones comienzan a presentarse con mayor regularidad durante la segunda quincena del mes de mayo. Es en este periodo cuando el ambiente empieza a refrescar y la humedad aumenta.

Posteriormente, durante el mes de junio, la temporada de lluvias se establece de manera formal en gran parte del territorio nacional. Es el momento exacto en que los sistemas meteorológicos impactan con mayor fuerza y constancia.

Durante esta etapa, el país se ve afectado de lleno por diversos fenómenos naturales. Las ondas tropicales, la formación de ciclones y el constante ingreso de humedad desde ambos océanos son los responsables directos de las precipitaciones diarias. Para Guadalajara, la influencia mayor proviene del Pacífico, aunque también tiene que ver el calentamiento local, y se pueden extender desde mayo y hasta noviembre sin una fecha específica de inicio o final.

Estas condiciones climáticas se vuelven la norma a lo largo de todo el verano. Los días soleados dan paso a tardes nubladas y tormentas eléctricas que caracterizan esta época del año en nuestra región, transformando el paisaje urbano y rural.

Los meses más críticos y cómo prepararnos ante la tormenta

Si bien las lluvias comienzan entre mayo y junio, la intensidad de las tormentas no es la misma todos los meses. Existe un periodo específico donde el riesgo de afectaciones severas se incrementa considerablemente para la población.

La información detallada de Meteored señala claramente que los meses de agosto, septiembre y octubre son los más activos de toda la temporada de lluvias y huracanes en México. Durante este trimestre, la probabilidad de lluvias intensas alcanza su punto máximo.

Es precisamente ante la inminencia de estos meses que la población busca conocer el pronóstico antes de tiempo. La prevención temprana es la clave fundamental para salvaguardar el patrimonio familiar y la integridad física de las personas.

En diversas zonas, especialmente en el AMG, los ciudadanos están aprovechando los últimos días secos para impermeabilizar los techos de sus viviendas. Reparar filtraciones a tiempo evita daños estructurales severos y la pérdida de bienes materiales.

Por su parte, las autoridades gubernamentales también tienen una tarea fundamental e inaplazable. Actualmente, se preparan y ejecutan labores intensivas de desazolve en alcantarillas y bocas de tormenta en las principales calles y avenidas.

Estas acciones de mantenimiento urbano son absolutamente indispensables para reducir los riesgos de inundación en las vías públicas. Las inundaciones son un problema recurrente que afecta gravemente la movilidad, la economía y la seguridad de los ciudadanos cada año.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Estos son los nombres que tendrán las tormentas tropicales en 2026

OF