Nayarit investiga causa de volcadura de camión con turistas jaliscienses: Salvador Zamora

Luego del lamentable percance que cobró la vida de 11 personas y dejó a más de 30 lesionadas, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que será el Gobierno de Nayarit, a través de su Fiscalía Estatal, el que se encargue de realizar las investigaciones para conocer las causas del lamentable hecho.

"De las investigaciones se encargará Nayarit por ser un hecho que se suscitó en aquel Estado, pero en Jalisco estaremos dándole seguimiento también, revisando desde quién organizó el viaje. Habrá que hacer los peritajes correspondientes y estaremos esperando a que estos nos lleguen, de igual forma, con la coordinación que hemos venido teniendo con Nayarit", refirió el secretario general.

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Añadió también que, lamentablemente, quien organizó el viaje fue la señora Yolanda, conocida como "Yoli", quien en un inicio se encontraba en calidad de "desaparecida", y quien más tarde fue confirmada localizada sin vida, por lo que no se tienen mayores datos sobre las condiciones en las que fue contratado el camión que transportaría a las familias y si este tenía alguna clase de seguro para las y los pasajeros, como tampoco se sabe si se habían hecho las verificaciones de seguridad y revista mecánica correspondientes.

"La información que tenemos es que el chofer es de los lesionados, y estamos en espera de los peritajes de Nayarit, pues aún no tenemos información (de las posibles causas). Pero estamos muy atentos para ver quién es el responsable de este lamentable accidente", añadió Salvador Zamora.

Autoridades de Nayarit y Jalisco coordinan investigaciones y seguimiento a lesionados

Por otra parte, el secretario general informó que los 11 cuerpos terminaron de llegar ayer domingo hacia las ocho de la mañana para proceder con los trámites correspondientes y, posterior a ello, con sus funerales, tal como se llevó a cabo el registrado en la colonia Lomas del 4 ayer domingo.

Zamora Zamora resaltó que en este hecho ha existido gran colaboración con el Gobierno de Nayarit, el Ayuntamiento de Tlaquepaque y las distintas instancias del Gobierno de Jalisco, además de que se tuvo gran solidaridad por parte de la población y, particularmente, de las y los vecinos de las víctimas.

Añadió que "todavía hay algunas personas hospitalizadas", sin precisar el dato, mientras que otras más ya están en sus domicilios con el seguimiento médico debido.

Por último, dijo, ante "lo tradicional" que resulta el que familias salgan de viaje en este tipo de autobuses o "tours" vecinales, recordó que lo más importante es verificar las condiciones mecánicas de los camiones en los cuales se pretenden realizar los traslados para evitar este tipo de incidentes.

"Como ustedes saben, pues se dan mucho este tipo de viajes donde la población jalisciense pues, es muy tradicional el irse a las playas de Nayarit, a Rincón de Guayabitos, a Puerto Vallarta, en este tipo de autobuses de servicio de turismo, pues ahora hay también que ver las condiciones mecánicas del vehículo", manifestó.

Antecedentes de accidentes en carretera refuerzan llamado a revisar camiones turísticos

Fue precisamente el 29 de abril de 2023 cuando 18 personas murieron en condiciones similares y 33 más resultaron lesionadas, luego de que volcara un camión turístico que se dirigía a Puerto Vallarta en un "tour" vecinal.

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El accidente ocurrió sobre la Carretera 200 a Puerto Vallarta, a la altura del kilómetro 54, entre Compostela y Las Varas, cuando el camión que trasladaba a las familias, originarias del oriente de Guadalajara, cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad a la altura.

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