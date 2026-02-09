Líder sindical pide escalafón en el Congreso de Jalisco; sus agremiados le exigen cuentas

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, César Íñiguez, demandó públicamente avanzar en la aplicación del escalafón y en la asignación de plazas vacantes en el Congreso de Jalisco.

Íñiguez reiteró que desde hace más de seis años ha solicitado de manera formal mayor claridad sobre el uso y la administración de las plazas laborales, con el objetivo de generar condiciones que permitan a las y los trabajadores acceder a mejores oportunidades de desarrollo. Y acusó que el escalafón es un derecho que no se aplica en el Congreso desde hace más de 20 años, situación que afecta directamente a los trabajadores de base.

Un grupo de trabajadores sindicalizados manifestó su inconformidad y exigió transparencia en el manejo de los recursos de esta organización.

Sin embargo, integrantes del propio sindicato señalaron que, de manera paralela a las gestiones externas, persisten pendientes internos que consideran urgentes, principalmente en materia de rendición de cuentas y administración financiera.

La postura fue fijada por Raúl de la O, secretario de Organización e integrante del comité sindical, quien sostuvo que la base trabajadora considera indispensable que, antes de exigir respuestas a las autoridades legislativas sobre el escalafón, se atiendan los compromisos internos con los agremiados.

Piden no tomar decisiones unilaterales, como acudir a la Junta de Coordinación Política para solicitar la aplicación del escalafón, sin antes informar y consensuar el tema con el Comité Directivo y la Asamblea. Desde su punto de vista, las determinaciones deben adoptarse de manera colegiada "por el bien de todos".

Los trabajadores inconformes reconocieron que el escalafón es un derecho legítimo, pero insistieron en que también lo es conocer con claridad cómo se administran los recursos del sindicato. Entre las principales inconformidades mencionaron la falta de información financiera actualizada sobre ingresos, egresos, adeudos e inversiones, así como retrasos en apoyos sociales, particularmente en la entrega de apoyos funerarios.

De la O informó que diversos trabajadores se han acercado para solicitar mayor transparencia, ante retrasos significativos en pagos y en el cumplimiento de derechos sindicales.

"No sabemos qué tenemos ni cuál es el destino de los recursos. La asamblea necesita conocer y escuchar", afirmó.

Ante este escenario, propusieron convocar a una asamblea extraordinaria a la brevedad, con el fin de que la dirigencia sindical explique de manera detallada la situación financiera y administrativa del sindicato.

Finalmente, Íñiguez se comprometió a realizar dicha asamblea antes de que concluya este mes.

MF