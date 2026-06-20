Alejandro Fernández ofrecerá un concierto gratuito en la Glorieta La Minerva de Guadalajara el próximo jueves 25 de junio del 2026 como parte de los festejos del Mundial de la FIFA, ¿pero qué canciones serían ideales para la presentación de "El Potrillo"? ¡Estas son las recomendaciones de la Inteligencia Artificial!

¿Qué canciones serían perfectas para el concierto gratis de Alejandro Fernández en La Minerva?

De acuerdo con Google Gemini, el setlist de Alejandro Fernández en La Minerva para el próximo jueves debe equilibrar la fiesta, el romanticismo pop, el orgullo local y tener un cierre sumamente emotivo para dejar contentas a las miles de personas que seguramente se darán cita en el lugar.

Para la apertura del show, por ejemplo, las canciones recomendadas son:

"Canta corazón"

"Estuve"

"Te voy a perder"

"Me hace tanto bien"

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Para las canciones con mariachi que resalten el orgullo local, el concierto tendría mucha potencia con:

"Guadalajara"

"Ay amor"

"Que seas muy feliz"

"Mátalas"

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Para el núcleo del concierto, la IA consideró que es hora de presentar los clásicos sentimentales de "El Potrillo" como:

"Me dediqué a perderte"

"Nube viajera"

"Si tú supieras"

"No sé olvidar"

"Como quien pierde una estrella"

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Para la despedida, se antoja que " El Potrillo" le haga un emotivo homenaje a su papá, Vicente Fernández , con algunas de sus canciones más icónicas, entre ellas:

"Las llaves de mi alma" / "Por tu maldito amor"

"Hermoso cariño"

"Acá entre nos"

"El Rey"

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué te parece, te agrada esta sugerencia de setlist para la presentación de Alejandro Fernández ? ¡Aún no sabemos a qué hora es el concierto, pero estamos seguros de que será un exitazo!

Recomendaciones para asistir al concierto

Ante la elevada asistencia que se espera en la Glorieta La Minerva, las autoridades recomiendan llegar con anticipación para obtener una mejor ubicación, ya que no existirán áreas reservadas para el público.

También se exhorta a los asistentes a utilizar el transporte público para facilitar los traslados y reducir los problemas de movilidad en la zona.

Las líneas de Mi Tren serán una de las alternativas más eficientes para llegar al evento y evitar complicaciones derivadas del cierre parcial de algunas vialidades cercanas.

Con este concierto gratuito, Guadalajara suma un nuevo atractivo a la agenda cultural del Mundial 2026 y se prepara para vivir una noche que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de las celebraciones mundialistas.

JM

