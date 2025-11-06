El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Línea 4 del Tren Ligero iniciará operaciones el próximo 15 de diciembre tras tres años de obras . Esto lo dio a conocer durante su Informe de gobierno en el Hospicio Cabañas.

Esto después de recibir el aval de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno Federal para iniciar sus operaciones, aun cuando no han concluido las obras por parte de Ferromex.

Lee también: Las Cañadas Country Club celebra aniversario con torneo de golf anual

La Línea 4 del Tren Ligero iniciará su recorrido cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga y recorrerá dicho municipio, así como Tlaquepaque y sus límites con Guadalajara, en la zona de Las Juntas .

Tendrá conexiones con los sistemas de transporte Mi Macro Periférico en Periférico sur y con el Macrobús de la Calzada Independencia en la zona de las Juntas.

El Gobernador indicó que la Línea 5 del transporte público, que es un sistema de BRT que conectará el Aeropuerto de Guadalajara con el Periférico Sur por la Carretera a Chapala, estará lista a más tardar el 30 de abril, por lo que se encontrará en funciones para la Copa Mundial de 2026.

Además, comentó que la ampliación del Peribús hacia Tonalá estará lista en diciembre de 2026.

Te recomendamos: Destinarán 20 mil millones de pesos a programas de cuidados en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF