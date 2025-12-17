La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados de las diversas acciones de seguridad ocurridas del 8 al 14 de diciembre. A continuación un recuento de los hechos.

En la colonia Hernández Loza, a través del Operativo Interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Jalisco y Guardia Nacional, oficiales del Grupo Lobos del Escuadrón Motorizado Gamas y oficiales de la Comunidad Oblatos atendieron un reporte del C5 Guadalajara sobre personas portadoras de armas. Al presentarse en sitio, los elementos detuvieron a ocho hombres y una mujer por portación de armas de fuego. En ese sentido, los elementos aseguraron ocho armas de fuego, diez cargadores y cerca de 115 cartuchos útiles.

En la colonia del Sur, oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas detuvieron a dos sujetos que se encontraban a bordo de un vehículo fumando una sustancia con el olor característico de la marihuana. Tras la revisión conforme a protocolo, se detuvo a Luis "N" de 31 años y Habacuc "N" de 36 años y se les aseguró cerca de diez kilos de una sustancia con las características de la marihuana.

En la colonia Del Fresno, uniformados aprehendieron a Omar Daniel "N" de 38 años por presuntamente intentar robar una vivienda ubicada sobre Fresno entre las calles Plátano y Mango, de la que se sustrajo una tableta y dos celulares. Al verse sorprendido por la propietaria, amenazó con agredirla con un cuchillo.

En la colonia Postes Cuates se detuvo a José "N" de 52 años quien ingresó a un templo en Monte Aconcagua y Puerto Topolobampo del que buscaba llevarse dinero en efectivo.

Policías del grupo Libras detuvieron a Oscar Daniel "N" por haber entrado a robar una farmacia en paseo Fray Antonio Alcalde en el Centro Histórico de Guadalajara. Le fueron asegurados 17 desodorantes en aerosol que no habían sido pagados.

En la colonia Santa Teresita, una persecución terminó con la detención de tres hombres. Los detenidos, Antoni "N" de 25 años, Jorge "N" de 49 y Rodrigo "N" de 44. Los sujetos habrían robado un negocio ubicado en Miguel Cabrera y Herrera y Cairo. En el lugar amagado al dependiente con una arma de fuego y una de utilería.

Con el operativo Americana se detuvo a Josué "N" de 24 años y Adolfo "N" de 30 por fumar aparente droga.

También cabe destacar que se logró frustrar un secuestro virtual de un joven de 20 años de edad. Presuntos delincuentes lo hicieron salir de su espacio de trabajo, rentar un cuarto de hotel y cambiar el chip de su celular. Mientras tanto, solicitaron a su familia un rescate valuado en 500 mil pesos.

