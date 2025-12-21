Este domingo 21 de diciembre, se dio la suspensión del servicio de la Línea 3 del Tren Ligero en la Estación La Normal, debido a que una persona se arrojó a las vías del tren.

Debido a esta situación, desde aproximadamente las 13:30 horas en dicha estación se lleva a cabo la suspensión para analizar los hechos.

El servicio se presta solo en algunas estaciones

Ante ello, el servicio se presta únicamente de la estación Arcos de Zapopan a Ávila Camacho y de regreso, mientras que en el otro sentido se presta de la estación Santuario a Central de Autobuses de ida y regreso.

Al sitio acudió personal de Servicios Médicos Municipales para prestar atención médica a la persona, quien fue trasladada a un puesto de socorros con la amputación de los dos brazos.

La estación permanecerá cerrada hasta que el cuerpo sea retirado

La estación permaneció cerrada hasta alrededor de las 15:00 horas. Luego de las 15:17 horas el servicio se reinició en su operación de Arcos de Zapopan a la Central Nueva de Autobuses.

