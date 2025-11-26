La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 26 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:29 pm la Secretaría detalló que con motivo de un choque entre particulares en la Avenida 5 de Mayo, entre calzada Independencia y Avenida 16 de Septiembre, l a ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso en ambos sentidos.

Mientras que a las 4:33 de esta tarde debido a tren detenido en la calle Las Vías y Periférico Sur, la ruta C01 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

