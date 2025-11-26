El malestar ciudadano en Tlaquepaque alcanzó un nuevo pico la noche de este miércoles, cuando habitantes de diversas colonias decidieron bloquear por completo el Periférico Sur. El objetivo, exigir que el Gobierno cumpla la promesa de construir una estación adicional del sistema Mi Macro Periférico entre las avenidas 8 de Julio y Centro Sur.

Los inconformes recuerdan que, al iniciar operaciones Mi Macro, se eliminó sin consulta la estación originalmente prevista como La Cantera, ubicada entre 8 de Julio y Colón.

Aseguran que esta modificación redujo drásticamente la cobertura en la zona y los obliga a caminar hasta un kilómetro para acceder al transporte, un trayecto que consideran riesgoso e injusto.

Aunque la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública anunció este año que la estación sí está contemplada, los vecinos señalan que en el sitio no existe un solo avance: únicamente hay planos y ninguna fecha definida para iniciar obras.

Es la segunda manifestación por el mismo motivo

La inconformidad viene de meses atrás. Hace dos meses realizaron una protesta similar que derivó en mesas de diálogo con autoridades estatales , pero —según los colonos— estos encuentros no generaron compromisos reales. Por ello decidieron regresar a las calles.

El cierre del Periférico provocó enfrentamientos verbales con automovilistas atrapados en el tráfico. Policías municipales acudieron inicialmente para evitar choques mayores, pero posteriormente se retiraron, dejando la zona bajo el control de los manifestantes.

Los vecinos afirman que no se moverán hasta recibir un compromiso oficial y verificable que garantice el inicio de la estación en el punto solicitado. Aseguran estar dispuestos a permanecer ahí el tiempo que sea necesario.

EE