Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Línea 1 del Tren Ligero interrumpe temporalmente su servicio

Siteur informó que el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero resultó afectado por falta de suministro eléctrico en un tramo de su ruta

Por: El Informador

Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados para evitar afectaciones. ESPECIAL/Coordinación General de Gestión del Territorio

Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados para evitar afectaciones. ESPECIAL/Coordinación General de Gestión del Territorio

La mañana de este jueves 13 de noviembre, la Línea 1 del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) interrumpió temporalmente su servicio.

A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) notificó que el servicio en dicha ruta se encuentra detenido debido a la falta de suministro eléctrico en el tramo de Washington a Juárez.

Te puede interesar: ¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados en Jalisco?

En este escenario, y con el objetivo de evitar mayores afectaciones en los traslados de los usuarios, se implementó servicio provisional de la estación Juárez a Auditorio, con siete trenes en operación.

Asimismo, se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y optar por medios alternos para evitar retrasos. 

Se restablece el servicio en la Línea 1 del Tren Ligero

Alrededor de las 10:00 horas, Siteur informó que el servicio en la Línea 1 del Tren Ligero ha quedado restablecido tras la recuperación del suministro eléctrico en el tramo antes mencionado.

Lee también: Analizan si hubo fallas en protocolos de policías viales asesinadas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones