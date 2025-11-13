Línea 1 del Tren Ligero interrumpe temporalmente su servicio

La mañana de este jueves 13 de noviembre, la Línea 1 del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) interrumpió temporalmente su servicio.

A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) notificó que el servicio en dicha ruta se encuentra detenido debido a la falta de suministro eléctrico en el tramo de Washington a Juárez.

En este escenario, y con el objetivo de evitar mayores afectaciones en los traslados de los usuarios, se implementó servicio provisional de la estación Juárez a Auditorio, con siete trenes en operación.

Asimismo, se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y optar por medios alternos para evitar retrasos.

Se restablece el servicio en la Línea 1 del Tren Ligero

Alrededor de las 10:00 horas, Siteur informó que el servicio en la Línea 1 del Tren Ligero ha quedado restablecido tras la recuperación del suministro eléctrico en el tramo antes mencionado.

MB

