Línea 1 del Tren Ligero interrumpe temporalmente su servicio

La mañana de este jueves 13 de noviembre, la Línea 1 del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) interrumpió temporalmente su servicio.A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) notificó que el servicio en dicha ruta se encuentra detenido debido a la falta de suministro eléctrico en el tramo de Washington a Juárez.En este escenario, y con el objetivo de evitar mayores afectaciones en los traslados de los usuarios, se implementó servicio provisional de la estación Juárez a Auditorio, con siete trenes en operación.Asimismo, se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y optar por medios alternos para evitar retrasos. Alrededor de las 10:00 horas, Siteur informó que el servicio en la Línea 1 del Tren Ligero ha quedado restablecido tras la recuperación del suministro eléctrico en el tramo antes mencionado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB