¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados en Jalisco?

El uso de vidrios polarizados en vehículos automotores en Jalisco es una práctica sancionada con multas cuando se infringen las limitaciones establecidas en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado.

Aunque actualmente no existe un operativo vial dirigido a la detención de vehículos con estas características, sí es una falta vigente en dicha ley. El artículo 360 señala que no está permitido usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior de la unidad.

A diferencia de estados como la Ciudad de México (CDMX) y Sinaloa, la regulación de tránsito en Jalisco no establece un porcentaje de polarización en los cristales con el que se pueda circular, por lo que la aplicación de sanciones queda a criterio de la o el oficial de Vialidad.

¿De cuánto es la multa por usar vidrios polarizados en Jalisco?

Los conductores y propietarios de vehículos, incluidas las unidades de transporte público, que infrinjan esta medida, pueden ser acreedores a una multa de una a cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2025 es de $113.14 pesos. Por lo tanto, la multa por portar vidrios polarizados va de $113.14 a $565.70 pesos.

Sube el número de personas sancionadas por cristales polarizados en sus vehículos

De acuerdo con datos de la Policía Vial del Estado, las multas aplicadas por este concepto han registrado un aumento significativo durante este año, pues se estima que al día se aplican 39, lo que contrasta con el promedio de 23 diarias en 2024.

Además, el número de multas acumuladas de enero a octubre de 2025 por portar vidrios polarizados superó la cifra total registrada durante el año pasado: 12 mil 60 contra 11 mil 106.

Cabe señalar que en Jalisco, las personas con padecimientos médicos, como enfermedades en la piel, pueden obtener un permiso oficial para circular con vidrios polarizados.

