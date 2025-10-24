Línea 1 del Tren Ligero interrumpe su servicio

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó este viernes 24 de octubre, la Línea 1 se encuentra detenida debido a un incidente registrado en la interestación de Santa Filomena y Unidad Deportiva.

Debido a esto Siteur habilitó el servicio provisional de la estación Juárez a Auditorio.

Además se implementaron dos trenes realizando recorridos continuos entre las estaciones Periférico Sur y Urdaneta como parte del servicio provisional.

Actualmente personal especializado se encuentra realizando las maniobras necesarias para restablecer la circulación lo más pronto posible.

De acuerdo con el Sistema esta tarde ocurrió un incidente ajeno a la operación lo que ocasionó que el servicio se suspendiera.

Personal realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación a la brevedad posible.

