Este miércoles la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que, luego de la audiencia celebrada en los juzgados del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), contra el ex jugador de Chivas, Dieter Villalpando, el juez que llevó el caso determinó absolverlo de los señalamientos en su contra.

Dieter había sido vinculado a proceso el pasado 11 de octubre, tras ser señalado por el delito de violación. Sin embargo, llevaba medidas cautelares distintas a la prisión preventiva mientras se resolvía su situación legal.

Tras la determinación del juez, la Fiscalía afirmó que impugnará el resultado, buscando llevarlo nuevamente ante los juzgados para que se reconsidere la decisión.

"La persona fue absuelta por resolución judicial. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, presentará el recurso de apelación correspondiente, al considerar que existen elementos que deben ser valorados por una instancia superior", afirmó la dependencia estatal.

Dieter enfrenta este caso desde el 2020, a partir de que una mujer mayor de edad presentara una denuncia por presunta violación, la cual habría sido cometida durante una fiesta.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

