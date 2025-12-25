Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 25 de diciembre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

