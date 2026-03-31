La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) llamó a la población a sumarse a las acciones de control del mosquito transmisor del dengue con la limpieza en hogares, patios, azoteas y espacios comunes, promoviendo la participación de la familia, con el fin de prevenir contagios de la enfermedad.

El llamado se hace en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y se extendió a alumnos de educación básica, con el fin de aprovechar el periodo vacacional de primavera para identificar y eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, así como de otras enfermedades como chikungunya y zika.

La estrategia más efectiva para prevenir casos es lavar, tapar, voltear y tirar objetos que puedan servir a la proliferación del zancudo.

Brigadas y acciones clave contra criaderos de mosquito en Jalisco

Durante el periodo vacacional, brigadas del programa contra el dengue del OPD Servicios de Salud Jalisco realizarán recorridos casa por casa, principalmente en colonias de riesgo, para invitar a la población a identificar y eliminar criaderos.

Roberto Carlos Rivera Ávila, director General de Salud Pública de SSJ, recordó que el dengue es una enfermedad prevenible, por lo que llamó a mantener las labores de limpieza y evitar almacenar objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

"Todos en casa podemos colaborar para prevenir que se reproduzca el mosquito que transmite dengue, las acciones de limpieza que ya conocemos son fundamentales y hacerlas de manera constante puede marcar la diferencia".

Rivera Ávila destacó que la participación de niñas y niños, junto con sus familias, facilita la adopción de medidas sencillas pero efectivas, como mantener limpios patios y azoteas, cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas, así como lavar estos recipientes diariamente y evitar la acumulación de basura.

Recomendaciones para prevenir el dengue y evitar picaduras

Explicó que la estrategia más eficaz contra el dengue es lavar, tapar, voltear y/o tirar los recipientes como cubetas, llantas, floreros, juguetes, botes, botellas y otros objetos que suelen acumularse en patios o azoteas, convirtiéndose en criaderos ideales para el mosquito, aumentando el riesgo de contagio.

Recomiendan verificar que depósitos de agua, como tinacos y cisternas estén correctamente tapados, y mantener limpias y cubiertas pilas y piletas.

Recomiendan verificar que depósitos de agua, como tinacos y cisternas estén correctamente tapados, y mantener limpias y cubiertas pilas y piletas. CORTESÍA

También sugirió el uso de repelente, en especial durante viajes a zonas de playa o con alta presencia de mosquitos, a fin de prevenir picaduras y disfrutar del periodo vacacional sin riesgos para la salud.

Para más información sobre prevención del dengue, reportes o ubicación de unidades médicas, está disponible la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, todos los días del año.

MF