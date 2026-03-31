La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) llamó a la población a sumarse a las acciones de control del mosquito transmisor del dengue con la limpieza en hogares, patios, azoteas y espacios comunes, promoviendo la participación de la familia, con el fin de prevenir contagios de la enfermedad.El llamado se hace en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y se extendió a alumnos de educación básica, con el fin de aprovechar el periodo vacacional de primavera para identificar y eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, así como de otras enfermedades como chikungunya y zika.La estrategia más efectiva para prevenir casos es lavar, tapar, voltear y tirar objetos que puedan servir a la proliferación del zancudo.Durante el periodo vacacional, brigadas del programa contra el dengue del OPD Servicios de Salud Jalisco realizarán recorridos casa por casa, principalmente en colonias de riesgo, para invitar a la población a identificar y eliminar criaderos.Roberto Carlos Rivera Ávila, director General de Salud Pública de SSJ, recordó que el dengue es una enfermedad prevenible, por lo que llamó a mantener las labores de limpieza y evitar almacenar objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos."Todos en casa podemos colaborar para prevenir que se reproduzca el mosquito que transmite dengue, las acciones de limpieza que ya conocemos son fundamentales y hacerlas de manera constante puede marcar la diferencia".Rivera Ávila destacó que la participación de niñas y niños, junto con sus familias, facilita la adopción de medidas sencillas pero efectivas, como mantener limpios patios y azoteas, cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas, así como lavar estos recipientes diariamente y evitar la acumulación de basura.Explicó que la estrategia más eficaz contra el dengue es lavar, tapar, voltear y/o tirar los recipientes como cubetas, llantas, floreros, juguetes, botes, botellas y otros objetos que suelen acumularse en patios o azoteas, convirtiéndose en criaderos ideales para el mosquito, aumentando el riesgo de contagio.Recomiendan verificar que depósitos de agua, como tinacos y cisternas estén correctamente tapados, y mantener limpias y cubiertas pilas y piletas. También sugirió el uso de repelente, en especial durante viajes a zonas de playa o con alta presencia de mosquitos, a fin de prevenir picaduras y disfrutar del periodo vacacional sin riesgos para la salud.Para más información sobre prevención del dengue, reportes o ubicación de unidades médicas, está disponible la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, todos los días del año.MF