Playas de Jalisco poco conocidas y perfectas para visitar en Semana Santa 2026

Semana Santa se ha consolidado como una de las temporadas más especiales del año en México, ya que miles de familias aprovechan los descansos que se otorgan tanto en las escuelas como en los trabajos para salir y disfrutar de conocer lugares nuevos.

Uno de los destinos más comunes para pasar las vacaciones de Semana Santa son las playas, pues al ubicarse en los meses que le dan la bienvenida a la primavera se convierten en el lugar perfecto para descansar y disfrutar del clima cálido.

Sin embargo, dado su popularidad, es común que muchas de las playas más famosas, como Vallarta o Cancún, se saturen durante estas fechas, algo que no resulta conveniente si lo que buscas es paz y tranquilidad.

No obstante, Jalisco ofrece una variedad de playas y lugares para vacacionar poco conocidos que pueden brindarte la experiencia completa del verano sin tener que lidiar con grandes multitudes.

¿Cuáles son las playas poco conocidas de Jalisco que puedes visitar esta Semana Santa?

Punta Pérula

Perteneciente al municipio de La Huerta, ubicada en la Costa Sur del Estado de Jalisco, conocida como “Costalegre”, este lugar es reconocido por ser un pintoresco pueblo de pescadores, cuyas playas de arena fina y aguas tranquilas suelen asemejarse a una alberca natural.

El lugar ha sido señalado por ser un destino económico y muy bello que destaca por sus actividades en contacto con la naturaleza, como pasear en lancha, explorar sus islas cercanas y relajarse en sus aguas cristalinas.

En cuanto a experiencias gastronómicas, esta costa destaca por sus platillos con mariscos frescos que suelen encontrarse a precios bastante accesibles y con una calidad impresionante.

En un vehículo particular, Punta Pérula queda a alrededor de 5 horas de Guadalajara , por lo que es una gran alternativa no tan lejana para una escapada en estas vacaciones.

AYUNTAMIENTO LA HUERTA

Playa Mayto

Ubicada a unos 90 km al sur de Puerto Vallarta, Playa Mayto pertenece al municipio de Cabo Corrientes y se destaca por el color de sus aguas turquesas y su arena dorada.

El lugar es un paraíso casi virgen en el que se pueden realizar actividades de ecoturismo como navegar en lancha, observar su fauna, liberar tortugas y disfrutar de atardeceres espectaculares.

La zona suele ser poco concurrida, por lo que es ideal si buscas un descanso del ajetreo diario de la ciudad.

Partiendo desde Guadalajara, el camino hacia Playa Mayto suele tener una duración de entre 5 y 6 horas en automóvil.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

Barra de Navidad

Ubicada también en la Costalegre de Jalisco, este destino con playas de arena dorada, mar abierto y la tranquila Laguna de Navidad es un lugar perfecto para vacacionar en familia , pues ofrece múltiples actividades como pasear en lancha, practicar pesca deportiva, caminar por el malecón y mucho más.

Este lugar es un poco más conocido, sin llegar a ser excesivo, por lo que puedes disfrutar de más comodidades sin saturarte de turistas.

Las zonas cercanas al malecón son tranquilas e ideales para vacacionar con niños, mientras que las áreas de mar abierto tienen fuertes olas que permiten practicar deportes como el surf.

Cuenta con restaurantes para todos los presupuestos, con especialidad en mariscos frescos, especialmente almejas y ostiones.

En automóvil, suele hacerse entre 4 y 5 horas de camino saliendo desde Guadalajara.

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Recomendaciones para vacacionar en Semana Santa

Antes de viajar, es importante planificar con anticipación aspectos como hospedaje, rutas y presupuesto, ya que aunque se trate de destinos menos concurridos, la demanda puede aumentar durante estas fechas.

Asimismo, se recomienda revisar las condiciones del clima y del estado de las carreteras, así como llevar efectivo, ya que en algunos destinos pequeños no siempre hay disponibilidad de pagos electrónicos.

También es fundamental respetar las indicaciones de seguridad en playas, evitar nadar en zonas peligrosas y mantenerse hidratado, especialmente ante las altas temperaturas.

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De igual forma, se invita a cuidar el entorno natural, no dejar basura y respetar la flora y fauna local, para contribuir a la conservación de estos espacios.

Explorar playas menos concurridas en Jalisco durante Semana Santa puede convertirse en una experiencia única, ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y un descanso lejos del turismo masivo.

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