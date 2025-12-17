A partir del 12 de enero de 2026, hasta 1.5 millones de jaliscienses podrán acceder a una herramienta innovadora en su tipo en todo México: la tarjeta única Jalisco , que concentra todos los servicios públicos, financieros y apoyos sociales que otorga el Gobierno de Jalisco en un solo lugar. Con este plástico, con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, se apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito.

En ella se depositarán todos los apoyos —como de transporte, a productores del campo, a organizaciones de la sociedad civil, a jefas de familia, familiares de personas desaparecidas, entre otros—. También se podrá acceder al seguro médico del Estado, a descuentos en multas y recargos y a pagos a mensualidades sin intereses, pues se podrán realizar compras en cualquier establecimiento. Todas las dependencias estatales que brindan apoyos migrarán su sistema de entrega a esta tarjeta.

Además, se podrá retirar dinero en cajeros, depositar, hacer transferencias, pagar servicios y comprar en línea, acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual y recibir remesas con comisiones preferenciales. La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Jalisco

El registro se abrirá el 12 de enero de 2026 en el sitio web oficial. Tras ingresar los datos se recibirá un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. Posteriormente, se deberá acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos se ubican en:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco

Tonalá

Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Tepatitlán

Autlán

Ciudad Guzmán

El secretario de Transporte, Diego Monraz , señaló que en marzo se sustituirá la tarjeta de transporte público por la Única Jalisco, mientras que en los próximos días darán a conocer los detalles y la mecánica de sustitución, adelantó.

El gobernador Pablo Lemus indicó que buscará un convenio con la Universidad de Guadalajara para instalar un módulo en cada uno de los centros universitarios. En una segunda etapa, dijo, se incluirá el apoyo a las personas cuidadoras.

También afirmó que con la tarjeta habrá menos discrecionalidad y corrupción en la entrega de apoyos sociales. “ No se cobran comisiones, ni de entrada, ni de anualidades, ni de nada: es completamente gratuita para tres millones de personas que vamos a llegar el próximo año. Es una gran noticia para Jalisco; ninguna otra entidad federativa en la República mexicana tiene algo siquiera cercano […]. La tarjeta es universal, es modernidad, es pensar global porque Jalisco es un estado de primer mundo, y como tal nos debemos de comportar. ”

El mandatario estatal enfatizó en que la tarjeta podrá ser utilizada en cualquier cajero en los 125 municipios del estado, así como en otros países del mundo, y destacó que el "sistema no tiene techo", pues podrá ser utilizada por administraciones estatales futuras.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer , resaltó que con este modelo se eliminan los intermediarios entre la autoridad y la ciudadanía en la entrega de apoyos sociales. Menores de edad también podrán acceder a la tarjeta, pero deberá ser tramitada por el padre, la madre o el tutor.

" Vamos a estarla entregando enero, febrero, marzo. Vamos a hacer un primer corte, y de ahí vamos a seguir credencializando ", comentó.

