La Asociación de Hoteles de Jalisco se manifestó esta tarde porque se regulen los servicios de hospedaje que se brindan por medio de plataformas como Airbnb.

Mark Alen Christianson Figueroa, presidente de la Asociación, explicó que este tipo de plataformas son propicias para la trata de menores y encarecen la vivienda en la ciudad.

En Guadalajara las plataformas ostentan más de 11 mil unidades y representan el 35 por ciento de los más de 30 mil cuartos que operan los hoteles formales.

"Este tipo de rente trae consigo ciertos problemas de seguridad, como les comentaba el tema de la trata de menores, pero también problemas de protección civil porque no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y por supuesto que son medios propicios para otro tipo de delitos por el esquema en como funcionan que hacen hacer check in y check out sin que haya nadie que esté supervisando que pasa en este tipo de unidades" afirmó.

Explicó que los destinos de playa con los más afectados por ejemplo en Puerto Vallarta el año pasado tuvo ventas por 240 millones de dólares y se situó en el tercer lugar a nivel nacional, mientras que Guadalajara se ubicó en los primeros 10 lugares del país con 58 millones de dólares en ventas.

De acuerdo con el dirigente de los hoteles las unidades rentadas por este tipo de plataformas también han provocado un encarecimiento en varias colonias de la ciudad.

"Es importante resaltar que los peligros que representan los servicios de hospedaje pueden dañar la imagen de la ciudad y del estado".

Destacó que en otras ciudades se piden licencia para la operación de los servicios de renta de plataformas, la licencia incluye temas de higiene, accesibilidad, seguridad, entre otros. En otras ciudades también se ha limitado el tiempo y el número de personas que pueden acceder a la renta.

Por este motivo dijo que la Asociación de Hoteles de Jalisco trabajará en una campaña para destacar la seguridad y servicios que ofrecen los hoteles formalmente establecidos.

Finalmente pidió a las autoridades trabajar de manera conjunta en la regulación de este tipo de plataformas. Propuso que las mismas tengan licencias de operación, registro nacional de turismo, limitaciones del periodo de rentas, restricción del espacio urbano para evitar el encarecimiento de la vivienda y el pago de servicios públicos que sea como negocio y no como una vivienda regular.

"Los hoteleros estamos acostumbrados a la competencia, no tenemos miedo a la competencia, no queremos que ellos desaparezcan lo que sí queremos es que estén regulados y exista un piso parejo", concluyó.

MF