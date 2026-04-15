Laura Imelda Pérez inaugura remodelación de la calle Hidalgo en Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la inauguración de la rehabilitación integral de la calle Miguel Hidalgo, una de las arterias clave del centro del municipio, la cual permaneció durante años en condiciones de deterioro. La intervención, que implicó una inversión cercana a los 17 millones de pesos , contempló la renovación de banquetas, mejora de fachadas y acciones de equipamiento urbano en el tramo comprendido entre Francisco Silva Romero (Avenida Revolución) y Carrillo Puerto, en la colonia Centro.

De acuerdo con la alcaldesa, el propósito principal fue transformar la vialidad en un espacio más seguro, accesible y atractivo, especialmente para peatones, turistas y usuarios del transporte público. Como parte de los trabajos, se aplicaron más de 8 mil metros cuadrados de pintura vinílica y 4,500 metros cuadrados de esmalte, además de respetar el arbolado existente y dignificar la imagen de los inmuebles.

CORTESÍA.

El proyecto respondió a la necesidad de recuperar un espacio que presentaba importantes deficiencias en infraestructura , lo que afectaba tanto la movilidad como la seguridad en la zona. En este sentido, el gobierno municipal impulsó una intervención integral orientada a mejorar la calidad del entorno urbano y fortalecer el valor del patrimonio local.

Entre las acciones realizadas destacan la renivelación de registros domiciliarios, colocación de tapas, construcción de guarniciones, instalación de guías podotáctiles para personas con discapacidad, así como labores de balizamiento, nueva nomenclatura y la colocación de 159 bolardos. También se construyeron banquetas y rampas de concreto estampado en una superficie de 6,700 metros cuadrados, además de incorporar áreas verdes para mejorar el paisaje urbano.

Con estas mejoras, se busca beneficiar directamente a habitantes y comerciantes de la zona , al tiempo que se refuerza el atractivo del centro de Tlaquepaque como un punto de interés para visitantes y turistas.

CORTESÍA.

SV