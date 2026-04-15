Choca camión de transporte público contra tren en Las Juntas

La tarde de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Jalisco, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, atendieron un percance vial entre un camión de transporte público y el ferrocarril, registrado en la colonia Las Juntas.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de Juan de la Barrera y Barrancones, donde oficiales que acudieron como primeros respondientes localizaron un camión de transporte público de la ruta C-47, antes 644, con daños en su costado izquierdo por un percance con un ferrocarril ; este también se encontraba detenido en el sitio.

CORTESÍA/POLICÍA DE TLAQUEPAQUE

Accidente en Tlaquepaque entre camión de transporte público y ferrocarril

"De manera inmediata, los policías aseguraron la zona y brindar apoyo a las personas involucradas, solicitando la presencia de cuerpos de emergencia para la atención médica correspondiente", dijo la Comisaría de Tlaquepaque a través de un comunicado.

Posteriormente al punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como Servicios Médicos Municipales, quienes realizaron la valoración de tres personas lesionadas: un masculino de 41 años y dos femeninas de 33 y 68 años de edad, las cuales presentaban lesiones en estado leve.

Lesionados en accidente de Tlaquepaque rechazan ambulancia y se trasladan por sus medios

"En el lugar, los lesionados firmaron desistimiento de traslado por parte de ambulancias, indicando que acudirían por sus propios medios a recibir atención médica en una clínica particular, con pases médicos otorgados por la aseguradora del transporte público", afirmó la comisaría.

CORTESÍA/POLICÍA DE TLAQUEPAQUE

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Finalmente, el servicio fue entregado a elementos de la Policía Vial para el seguimiento correspondiente en materia de daños, informando al Ministerio Público para su conocimiento y conducción, en busca de determinar responsabilidades por el hecho.

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