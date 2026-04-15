El Congreso de Jalisco aprobó la integración de la nueva Mesa Directiva que estará en funciones desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026 y que será presidida por la diputada del PRI, Alondra Fausto de León.

Nueva Mesa Directiva asumirá funciones en mayo

La designación de la legisladora priista tuvo el respaldo de 32 votos a favor y ninguno en contra, por lo que asumirá la presidencia del Congreso local durante el cuarto periodo ordinario de la actual legislatura.

Con esta elección, el Congreso da paso al inicio de un nuevo periodo legislativo que buscará fortalecer el trabajo parlamentario a través del consenso y el respeto a la pluralidad.

Respaldo unánime y trayectoria legislativa

El nombramiento de la diputada del PRI recibió el respaldo de la coordinadora parlamentaria de dicha bancada, María del Refugio Camarena. Además, Alondra Fausto ha desempeñado el cargo de vicepresidenta de la Mesa Directiva, apoyando en diversas funciones a la presidencia del Legislativo estatal.

Como vicepresidentas del Congreso fueron designadas Marco Tulio (PAN) y José Aurelio Fonseca (PRI); en el cargo de secretarías, estarán Adriana Medina de MC y Alejandro Barragán de Morena; y como prosecretarios, Brenda Carrera (PVEM) y Enrique Velázquez de Hagamos.

Debate por Plan B electoral genera posturas encontradas

En otros temas, durante la sesión del Congreso local, hubo intercambio de pronunciamientos sobre el Plan B electoral que fue aprobado por el Congreso de la Unión y la mitad de los congresos estatales, esto ante la posibilidad de que el Legislativo estatal lo apruebe, ya que algunos diputados adelantaron que votarán en contra del plan B.

¿Quién es Alondra Fausto?

Alondra Getsemaní Fausto de León es una abogada, afiliada al Partido Revolucionario Institucional, que ha ganado reconocimiento por su desempeño como diputada en el Congreso del Estado de Jalisco.

Actualmente, se desempeña como diputada local plurinominal dentro de la LXIV Legislatura, representando a su partido, puesto que será sólo hasta el 30 de abril.

En el ámbito legislativo, ha promovido propuestas con enfoque social e incluyente, entre las que destaca el Escalón Universal, iniciativa orientada a facilitar el acceso a servicios públicos para personas de talla baja.

Su labor también se ha enfocado en temas de carácter metropolitano y en la atención directa a la ciudadanía, particularmente en Zapopan, donde ha mantenido presencia activa.

De formación profesional en Derecho, Fausto de León se ha consolidado como una participante activa dentro de la política local en Jalisco.

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