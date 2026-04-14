Con el fin de incentivar la inversión extranjera y nacional en Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en conjunto con ocho municipios de la región Centro del Estado, lanzó la estrategia de facilidades regulatorias para la construcción de parques industriales en la entidad. Ahora existirá una ventanilla única para reducir y agilizar los trámites y tiempos que toma instalar infraestructura de este tipo.

Entre los beneficios del programa, la titular de la secretaría, Cindy Blanco, resaltó que se reduce el número promedio de días hábiles para la revisión del expediente de una licencia de construcción de un parque industrial, al pasar de 700 a 200 días. También se pedirán menos documentos al desarrollador industrial, pues antes se exigían 156; ahora serán 86.

En total, se homologarán y simplificarán dos trámites estatales –viabilidad de agua potable y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)- y cinco municipales – los dictámenes de impacto ambiental, de riesgos, de movilidad y las licencias de urbanización y construcción-. Como parte del programa, se contempla identificar a desarrolladores confiables, quienes podrán acceder a los beneficios. Éstos son aquellos que apliquen para ser evaluados por una consultar tercera que analizará el historial de la empresa.

Una buena parte de los municipios de Jalisco forman parte del programa

"Estamos buscando crecer la llegada de inversión extranjera y nacional. Para que esto suceda, la inversión necesita tener espacios listos, habilitados: infraestructura productiva, parques industriales listos, llave en mano, para poder aterrizar en un estado, y evidentemente en un municipio […]. En la medida en que tengamos más parques industriales instalados, del tipo de parque que busca la inversión, va a permitir que podamos anclar proyectos en Jalisco en estos municipios", indicó.

Entre los municipios que participan en el programa están Zapopan, Tlajomulco, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tala, entre otros. La funcionaria explicó que todos contarán con una estrategia simplificada y homologada para llevar a cabo el trámite de licencia de construcción de una manera más ágil.

El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza, señaló que desde la Asociación de Parques Industriales (APIEJ) hay un compromiso de inversión aproximada de 625 millones de dólares para 2026. Resaltó que este programa está en una primera etapa y no descartó llevarlo al resto de la entidad. Asimismo, destacó que Jalisco es el segundo mayor exportador a nivel nacional, mientras que es líder entre los estados no fronterizos en exportación.

México y Jalisco son líderes en líneas de producción

El presidente de la APIEJ, Bruno Martínez, afirmó que México y Jalisco son líderes potenciales para contar con líneas de producción, por ello, desde enero de 2025 buscó generar un programa en conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios. Reiteró que aunque se reducen los trámites, se cumple con la legislación para construir un parque industrial en Jalisco.

"Estamos buscando esa agilización de trámites para poder agilizar la construcción y el desarrollo y que estemos listos para recibir más líneas de producción […]. La APIEJ seguirá trabajando en conjunto con todos los gobiernos", dijo.

Por último, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, apuntó que la inversión privada ayuda a combatir la desigualdad, se traduce en empleo y en derrama económica. Aseguró que el trabajo de los gobiernos es facilitar "la vida" al sector empresarial, creando entornos seguros y las condiciones adecuadas.

"Necesitamos generar condiciones para que los parques industriales se desarrollen de manera ordenada, sostenible y eficiente […]. Necesitamos gobiernos que entiendan su papel como facilitadores, gobiernos que escuchen, que dialoguen, que trabajen de la mano con el sector privado", subrayó.

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AO

