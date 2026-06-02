Lanzan campaña It's a penalty para prevenir la trata y explotación de personas en Jalisco y México

Este martes, el Ayuntamiento de Zapopan, de la mano de Fin a la Esclavitud A.C., presentó la campaña "It's a penalty", con la cual buscan identificar y prevenir la trata de personas con fines de trata y explotación.

En rueda de prensa, Daniela Bocanegra, directora de Derechos Humanos y Atención a Población Prioritaria, explicó que los eventos de gran escala, como el Mundial de Futbol 2026, son escenarios potenciales para la comisión de este delito, por lo cual es clave que existan campañas que difundan de qué tratan estos actos ilícitos y cómo pueden ser prevenidos.

Diana Margarita, directora general de Fin a la Esclavitud A.C., explicó que esta campaña se lleva a cabo gracias a un año previo de planeación y coordinación, así como a la información recabada de más de 550 entrevistas y encuestas, además del análisis de testimonios de trata y explotación, con el objetivo de identificar los puntos prioritarios para su ejecución, por ejemplo, la identificación de puntos débiles, redes de traslado o ganchos para atraer a las víctimas.

La directora señaló que no quiere decir que el Mundial por sí solo, o el futbol, ocasiona la trata y la explotación, pero sí confluyen en este tipo de eventos condiciones que pueden favorecer que estas ocurran.

Por ejemplo, señaló como un riesgo las celebraciones pospartido, que no siempre ocurren en los entornos de los estadios o sedes del FIFA Fan Fest, sino en otros espacios públicos como restaurantes, bares, hoteles, donde coinciden las personas que "quieren festejar" en torno a la justa deportiva, poniendo en riesgo, principalmente, a mujeres, jóvenes, niñas y niños de ser víctimas de trata y explotación.

Lamentó que tan solo en el último mes se tiene registro estadístico de la desaparición de por lo menos 210 personas, quienes muy posiblemente podrían estar en riesgo de trata o explotación, quizá en el mismo marco de la justa deportiva, siempre a cargo de la delincuencia organizada para tales fines.

Por su parte, Cassandra Murillo, directora operativa de Fin a la Esclavitud A.C., explicó que la campaña está compuesta por 13 distintos carteles enfocados tanto en potenciales víctimas como en el resto de la población , en los cuales se enuncia qué son los delitos de trata y explotación de personas, cuáles son sus alertas, sus peligros y se invita a denunciar ante las autoridades correspondientes para evitar que se consumen estos actos.

La campaña que se aplicará en la ciudad, dijo Cassandra Murillo, forma parte de una iniciativa que incluye a los tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) y, en el caso de su formato en español, es el exfutbolista Oribe Peralta el embajador de la misma, quien aparece en los carteles que además se ubicarán en 280 parabuses y en redes de transporte privado, específicamente de la empresa Uber, en la cual, además, se ha sumado a seis mil conductores para identificar y reportar actividades anómalas que puedan incurrir en estos ilícitos.

Se suman hoteles y aeropuertos

A la campaña también se han sumado hoteles como HardRock, AIRBNB y la plataforma de Booking.com, además de los cuatro principales aeropuertos en Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta y Los Cabos y, por supuesto, se compartirá en redes sociales.

"Los mensajes varían, algunos están dirigidos para personas que podrían estar siendo víctimas de trata, otros para posibles consumidores, justamente para hablar de que no se permite y que aquí no se tolera, justamente que el festejo de alguna manera justifique las vejaciones a los derechos humanos. Y también está este mensaje de prevención frente a la tortura, a falsas ofertas laborales" , dijo la directora operativa.

María Gómez Rueda, coordinadora General de Construcción de Comunidad, resaltó en su intervención que esta es la primera vez que FIFA pide a las ciudades sede contar con un manual de prevención en este sentido, fundamental para prevenir la trata de personas y la explotación.

"La trata, no es que antes no existiera, o no existieran las violencias. No es que antes no existieran todos los temas dolorosos y crisis sociales que hoy tenemos, pero nosotros hemos decidido romper el silencio porque tenemos claro que si no rompemos el silencio, nos volvemos automáticamente cómplices de los dolores que tenemos en nuestra sociedad. Y el Gobierno de Zapopan, Junto con mis compañeros que me acompañan y representantes de este equipo, hemos decidido romper el silencio, y justamente hacer estrategias para poder hacer frente a todos estos temas dolorosos" , señaló la coordinadora respecto a esta importante campaña.

¿Dónde denuncio actos de trata de personas, explotación o trabajo forzado?

Si la víctima está en inminente peligro, debes llamar de inmediato al 9-1-1 o pedir ayuda a cualquier policía cerca de ti.

Si supones que algún espacio está incurriendo en favorecer este tipo de prácticas o alguna persona es clave en la red de estos ilícitos, la recomendación es llamar de inmediato al número 800 55 33 00 con línea de chat y telefónica directa al Consejo Ciudadano. En cualquiera de los casos, los reportes son anónimos y gratuitos.

EL INFORMADOR/ R. BOBADILLA.

NG