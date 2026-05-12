La UP apuesta por la investigación hídrica con su Centro de Ciudades Hidroadaptativas

Con el objetivo de generar investigación, información y propuestas en torno a la gestión del agua y los desafíos hídricos que enfrentan Jalisco, México, y otras regiones del mundo, este martes fue inaugurado el Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana campus Guadalajara, integrado por académicos y académicas de esta casa de estudio y de otras universidades, así como integrantes de la función pública en la materia.

Al respecto de este nuevo espacio de investigación y reflexión, el rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza Andrade, explicó que el objetivo es sumar esfuerzos académicos e institucionales para analizar las problemáticas relacionadas con el recurso hídrico y aportar soluciones desde distintos enfoques.

"Sabemos porque lo hemos vivido recientemente todos nosotros, que la escasez del agua, incluso las condiciones con las que obtenemos este recurso hídrico en la ciudadanía, han sido recientemente cuestionables y cuestionados por muchos de los antecedentes que tenemos ya actualmente en la zona".

Mendoza Andrade señaló que el centro contempla la elaboración de investigaciones de la mano de especialistas, académicos y autoridades relacionadas con el manejo del agua, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del recurso y la necesidad de tomar decisiones sustentadas en información objetiva, donde dijo, uno de los principales retos es fortalecer la cultura del cuidado del agua y promover una mayor conciencia social sobre la escasez del recurso y la necesidad de invertir en infraestructura hídrica.

El rector explicó también que el concepto de ciudades hidroadaptativas contempla además el análisis de modelos internacionales y de ciudades que enfrentan tanto escasez como exceso de agua, con el fin de identificar buenas prácticas que puedan aplicarse en otras regiones.

Algunos de estos datos e información ya están disponibles en la liga https://ciudadeshidroadaptativas.up.edu.mx/, que cuenta con un índice de gestión del agua de distintas ciudades, no solo de Jalisco y México, sino también a nivel internacional, así como un acervo científico, además de dar a conocer a quienes integran el centro, entre otros recursos de análisis e investigación.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Buscan impactar en la forma en que las ciudades se relacionan con su entorno

El director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas, Hugo Briseño Ramírez, explicó que el proyecto busca cambiar la forma en que las ciudades se relacionan con el agua, al dejar de verla como un desecho y comenzar a integrarla como parte de la planeación urbana.

"Este proyecto nace de una premisa disruptiva en la cual partimos de que el agua no es un residuo, el agua es un aliado. Las premisas tradicionales dicen que el agua llega y queremos deshacernos lo más pronto de ella, cuando realmente debemos aprender a convivir con ella, porque si no luego la dejamos ir y tenemos los problemas de escasez que hemos detectado durante años. Hemos afectado el ciclo hidrológico al grado de lo que las Naciones Unidas llaman una bancarrota hídrica global y es momento de un cambio", manifestó.

También señaló que el centro trabajará con una visión transdisciplinaria e interinstitucional, enfocada en temas como eficiencia de organismos operadores, gobernanza, restauración del ciclo hidrológico, conciencia hídrica y tecnología aplicada.

"Los objetivos que tenemos es generar conocimiento para la sociedad, generar conocimiento de frontera, generar investigación e impulsar las mejores prácticas en la gestión del agua. No solo es venir a señalar los problemas, como se dice, protesta con propuesta. Nosotros venimos a dar principalmente propuestas y venimos sobre todo a ser aliados estratégicos para aquellos tomadores de decisiones que sientan en la Universidad Panamericana un amigo y un aliado", dijo durante su intervención.

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Por su parte, la directora de Investigación de Universidad Panamericana, Daniela Salgado Gutiérrez, señaló que la investigación permite construir soluciones de largo plazo frente a la crisis hídrica y evitar respuestas improvisadas.

"La urgencia suele empujarnos hacia la improvisación, hacia las soluciones reactivas que solo posponen los problemas. La investigación, en cambio, nos ofrece la pausa necesaria para pensar con rigor y actuar con precisión. Hablar de investigación es un acto de responsabilidad y coherencia. Es lo propio de la universidad. Significa reconocer que el agua en México es un problema de capas: una capa técnica, una capa económica, una capa social, una capa política y una capa educativa".

Añadió que el nuevo centro buscará generar conocimiento aplicado que permita pasar del diagnóstico a soluciones concretas para las ciudades. "La investigación nos permite transitar del diagnóstico a la prescripción. En este centro no nos limitaremos a describir la escasez, investigaremos los mecanismos para superarla. El agua es un asunto que interpela a la comunidad universitaria y por ello este centro de investigación trabajará en conjunto con nuestros investigadores y con distintas instituciones de México para solidarizarnos haciendo lo que nos corresponde: buscar la verdad, compartirla y formar", dijo.

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Generan conciencia a partir del documental "Cuando el agua calla"

Durante la presentación del "Centro de Ciudades Hidroadaptativas" se dio a conocer el documental "Cuando el agua calla", elaborado por alumnas y alumnos de la Universidad Panamericana, en el cual se muestran distintas voces quienes hablan sobre la necesidad urgente de trabajar, desde los distintos sectores de gobierno y de la sociedad, para mejorar las condiciones del suministro y tratamiento del agua.

El mensaje va acompañado de imágenes que muestran los caudales de los ríos en el Estado, el Lago de Chapala, las plantas potabilizadoras, pero también, fragmentos de cuerpos de agua contaminados, con espuma blanca, aceites, peces nadando entre agua turbia, microorganismos, entre otras tantas postales que, como ciudadanas y ciudadanos conocemos bien por ser quienes padecemos de la situación actual del agua.

En este sentido, el rector reforzó su mensaje en el sentido de destacar que las voces de este documental representan, precisamente, el que desde la investigación pueden generarse las estrategias y mecanismos que coadyuven a mejorar la situación hídrica que enfrentan las generaciones actuales.

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Así, el Centro de Ciudades Hidroadaptativas fue formalmente inaugurado por la rectora general de la UP y el IPADE, Fernanda Llergo Bay, quien dijo, sin duda será un ente fundamental para la academia y los gobiernos, en busca de generar las mejores políticas en la materia, de la mano de las y los especialistas y desde la investigación académica.

"Este centro que hoy se inaugura, de ciudades hidroadaptativas, es una muestra de que nuestra institución, desde su inicio, no es ajena al clamor de la sociedad; no somos ajenos a las realidades que nos rodean. Hoy nos dicen que el tiempo del agua, y el momento es ahora; no podemos heredar a las siguientes generaciones, ciudades sedientas, secas o vulnerables", dijo la rectora general en su intervención.

"Este centro que inauguramos no es un espacio físico, es un faro de esperanza, fundado en el rigor científico y en la ética profesional. Es nuestra forma de decir que ante los grandes desafíos, la universidad panamericana responde con propuestas, conciencia y con un profundo amor por nuestro país. Por todo lo anterior. Y con la convicción en el trabajo aquí realizado, transformará realidades", finalizó Llergo Bay.

Tras la inauguración se llevó a cabo una mesa de discusión con especialistas en materia hídrica, en la cual se abordaron temas como la relevancia de abordar la gestión del agua no como un negocio sino como un bien común, además de la necesidad de repensar a los cuerpos hídricos como el centro de la vida.

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