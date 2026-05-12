A través de su perfil en Facebook, el escritor, empresario y socio fundador de El Rey Mezcalería, Ed Hopfner, anunció el cierre definitivo de "la primera mezcalería en Guadalajara", la cual fue un espacio querido y concurrido por varias generaciones durante los fines de semana en la Perla Tapatía.

En la publicación, Hopfner celebra el espacio aperturado en agosto de 2008 como un impresionante fenómeno que se convirtió en el más famoso de la década de los 2010s e incluso marcó una tendencia en la vida nocturna luego de que pulularan otros espacios que buscaban imitar el modelo.

El Rey Mezcalería recibió a diversos artistas famosos, de entre los que Hopfner rescata a Rubén de Café Tacvba, integrantes de Tame Impala y Justice, o a Fer de Porter.

Sin embargo, tras casi 18 años de servir mezcales, “chelas” y otras bebidas espirituosas, el bar cerrará sus puertas.

El Rey Mezcalería tendrá una última semana de tragos

Del miércoles 13 al sábado 16 de mayo, El Rey Mezcalería servirá sus últimos shots y bebidas. Los históricos "Miércoles de El Rey" culminarán el día de mañana con presentaciones de Ibrah, DNK y San-Pler. Las puertas se abrirán y los mezcales se servirán a partir de las 20:00 horas.

Las últimas celebraciones continuarán el jueves 14 de mayo con presentaciones de Lex de Escocia, Scente de Alemania y Vicomte de Francia, con el mismo horario de apertura. Este será el último jueves de internacionales.

El viernes regresan a El Rey varios talentos locales que apoyaron el bar en su última etapa. Las presentaciones son a cargo de André, Disco's Revenge y The Mor.

El sábado será el último día de vida de El Rey Mezcalería. Los encargados del cierre serán Réflex, Redhead y Brawwnie, para cerrar un capítulo de la vida nocturna de Guadalajara.

Así que agéndate una vuelta en alguno de estos días y pídete alguno de los mezcales Ixcall por el fin de un espacio icónico en la ciudad.

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OB