¡Guadalajara vibra de emoción al máximo nivel! La aclamada zarzuela "El Orgullo de Jalisco" regresa triunfalmente al majestuoso Teatro Degollado para cautivar nuevamente a los tapatíos y reafirmar nuestras raíces.

Tras desatar la locura total en su reestreno del año pasado, la Secretaría de Cultura de Jalisco confirma tres nuevas funciones imperdibles para este 1, 2 y 3 de mayo de 2026 . Esta joya escénica promete llenar de música, color, humor y tradición el corazón de la ciudad, consolidándose rápidamente como el evento cultural más esperado y espectacular de la temporada primaveral en nuestra región.

Si quieres asegurar tu lugar en esta auténtica fiesta tapatía, necesitas actuar rápido antes de que las entradas desaparezcan. Las funciones arrancan el viernes 1 de mayo a las 20:00 horas, continúan el sábado 2 a las 19:00 horas y cierran con broche de oro el domingo 3 a las 12:30 horas.

Los boletos ya están volando en la taquilla del recinto histórico y a través de la plataforma digital Boletomóvil, con precios súper accesibles que van desde los 50 hasta los mil pesos. Además, los estudiantes, maestros y adultos mayores disfrutan de un jugoso descuento del 50 por ciento, lo que convierte a este espectáculo en un plan perfecto y económico para disfrutar con toda la familia.

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El secreto detrás del rotundo éxito en taquilla de “El Orgullo de Jalisco”

El furor desmedido por esta obra no surge de la casualidad ni de una simple moda pasajera. Durante su reestreno en septiembre de 2025 , los tapatíos agotaron absolutamente todas las entradas en menos de 48 horas , dejando a miles de personas con ganas de presenciar el milagro escénico.

El secretario de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, destaca que este fenómeno responde a la impecable calidad del montaje y a la profunda conexión emocional que la historia genera con la identidad local. Revistas internacionales especializadas de gran prestigio, como Ópera World y Zarzuela por el Mundo, ya aplauden esta producción, abriendo incluso la puerta para futuras giras que llevarán el nombre de nuestro estado al extranjero.

Un despliegue monumental con 120 artistas en escena

Prepárate para vivir una experiencia sensorial inigualable, porque el escenario del Teatro Degollado albergará a un verdadero ejército de talentos de primer nivel. Bajo la magistral dirección general de Leopoldo Falcón y la batuta musical de Allen Vladimir Gómez Ruiz, 120 artistas darán vida a esta apasionante historia.

El elenco brilla intensamente con la soprano Claudia Cota en el papel de Cristina y el barítono Carlos López como Paco Aldana, quienes lideran a 11 solistas, 48 cantantes de coro, 57 músicos de la Orquesta Sinfónica para la Escena de Jalisco y cuatro espectaculares bailarines folclóricos que sacudirán el recinto.

¿Por qué este regreso causa tanto revuelo justo ahora y qué eventos previos nos trajeron hasta aquí?

Para entender la magnitud real de este evento, debemos viajar al pasado y explorar nuestras raíces musicales. Con música del maestro Federico Moreno Torroba y libreto de Antonio Guzmán Aguilera, esta zarzuela durmió en el más profundo olvido durante 78 largos años tras su última función en 1947. La obra fusiona magistralmente la tradición lírica española con la picardía, el humor y los sones de nuestra tierra, creando un género único que retrata fielmente el ambiente festivo del centro tapatío.

Su regreso actual responde a una ambiciosa política cultural que busca recuperar el patrimonio artístico de gran formato y devolverle a los jaliscienses las obras maestras que forjaron su identidad a lo largo de las décadas.

Los investigadores lograron este milagro cultural gracias a una exhaustiva y apasionante búsqueda internacional que parece sacada de una novela de misterio. El investigador Rooney Josué Hernández Villanueva rastreó y localizó las partituras originales escondidas en los inmensos archivos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, España.

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A partir de ese invaluable hallazgo, los expertos realizaron una meticulosa edición crítica del material para adaptarlo a los estándares modernos sin perder ni una gota de su esencia original. Este titánico esfuerzo de restauración musical demuestra claramente que Jalisco no solo crea arte nuevo todos los días, sino que honra, protege y revive sus raíces más profundas con una calidad de exportación indiscutible.

¿Cuánto dura la zarzuela El Orgullo de Jalisco?

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas llenas de dinamismo, romance y pasión ininterrumpida.

¿Dónde comprar boletos seguros para el Teatro Degollado?

Adquiere tus entradas únicamente en las taquillas oficiales del teatro o mediante el sitio web verificado de Boletomóvil para evitar cualquier tipo de fraude en línea.

¿Qué código de vestimenta exige el Teatro Degollado?

Aunque el recinto no impone una etiqueta rigurosa, los asistentes suelen optar por un estilo casual elegante para disfrutar cómodamente de la majestuosidad y el respeto que inspira este edificio histórico.

Esta temporada corta representa una oportunidad de oro para reconectar con nuestras raíces, vibrar con la música en vivo y celebrar el inmenso talento que nos define como sociedad. No dejes que te cuenten la historia a través de redes sociales y vive en carne propia la magia que envuelve a este hito patrimonial irrepetible.

JM