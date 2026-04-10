Peter Pan comienza su temporada en Guadalajara ante un Degollado lleno

La noche cayó sobre el Centro Histórico con un flujo constante de familias que avanzaban hacia el Teatro Degollado, donde el telón se levantó para la primera función de Peter Pan a cargo del Ballet de Jalisco, con coreografía de Septime Webre. Desde minutos antes del inicio, el vestíbulo registró un movimiento continuo de asistentes que buscaban su lugar entre conversaciones, programas de mano y la expectativa de presenciar un montaje poco habitual en la programación local.

El recinto se llenó por completo. En las butacas se reunieron familias de distintas edades: niñas y niños que seguían con atención los detalles del escenario, padres que acompañaban la experiencia y adultos mayores que observaban con curiosidad el despliegue escénico. La función inició con puntualidad y, desde los primeros compases musicales, el público mantuvo la atención, que se prolongó a lo largo de la presentación.

Peter Pan, Wendy, Campanita y el temible Capitán Garfio se movieron a lo largo y ancho del escenario ante la emocionada mirada del público. EL INFORMADOR/J. Acosta

La puesta en escena convocó a más de 80 bailarines en el escenario, un número que permitió construir escenas colectivas amplias y dinámicas. Los desplazamientos grupales marcaron el ritmo visual de la obra y dieron forma a los distintos momentos narrativos, desde las secuencias iniciales hasta los episodios de confrontación entre personajes del clásico infantil. Peter Pan, Wendy, Campanita y el temible Capitán Garfio se movieron a lo largo y ancho del escenario. La coordinación entre los intérpretes se sostuvo a lo largo de la función, incluso en los cambios de escenografía y en los movimientos que requerían una sincronización precisa.

Uno de los elementos que más atrajo la atención del público fue el uso de recursos técnicos que ampliaron las posibilidades del movimiento escénico. A lo largo de la función se observaron acrobacias, piruetas aéreas y desplazamientos en suspensión que permitieron recrear la sensación de vuelo característica de la historia, como las legendarias escenas de Peter Pan volando junto con Wendy. La adición de elementos mexicanos en la puesta en escena, como que la historia esté ambientada en la península de Yucatán en lugar de Londres , generó una reacción distinta entre los asistentes.

A lo largo de la función se observaron acrobacias, piruetas aéreas y desplazamientos en suspensión que permitieron recrear la sensación de vuelo característica de la historia. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las escenas de combate y los momentos de acción generaron reacciones visibles en la sala. En distintos pasajes se escucharon exclamaciones espontáneas, especialmente cuando los personajes se elevaron sobre el escenario o ejecutaron movimientos de mayor complejidad física. La respuesta del público se mantuvo constante, con aplausos que surgieron al término de varias escenas y que se intensificaron hacia el cierre de la función.

El ambiente en la sala reflejó una recepción favorable al montaje. El aplauso final se extendió durante varios minutos y acompañó la salida de los intérpretes, quienes regresaron al escenario para realizar los saludos correspondientes. La primera función de Peter Pan en el Teatro Degollado dejó así una imagen clara de convocatoria y participación del público. El lleno del recinto, la presencia de espectadores de distintas generaciones y la reacción entusiasta a largo de la función confirmaron el interés que la producción despertó dentro de la cartelera cultural de la ciudad.

Peter Pan tendrá funciones en el Degollado los días 11, 12, 17, 18 y 19 de abril.

JM

