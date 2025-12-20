Guadalajara en el Mundial: los partidos que levantaron el telón en 1970 y 1986 en la ciudad

Guadalajara es una ciudad de gran tradición futbolística, y se prepara para deslumbrar otra vez a todos en 2026, cuando México albergue un partido la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez.

La capital de Jalisco no es una recién llegada a estos escenarios, ya que antes fue anfitriona de memorables partidos en las ediciones de 1970 y 1986.

Es innegable que este hecho vuelve a Guadalajara como una sede histórica, pero además un punto muy importante en la trayectoria del torneo de futbol más importante del planeta.

Inglaterra y Rumania levantaron el telón en 1970

Fue en el año de 1970 cuando Guadalajara se vistió de gala para acoger su primer encuentro como sede de la justa de aquella ocasión, un partido entre las selecciones de Inglaterra y Rumania. Aquel duelo marcó la inauguración del IX Campeonato Mundial de Futbol en la subsede tapatía, teniendo como imponente telón de fondo el monumental Estadio Jalisco, coloso que había sido ampliado para recibir a más de 70 mil aficionados. A pesar de la inmensa capacidad del recinto, se percibía que el espacio sería insuficiente para contener a la cantidad de asistentes que se esperaban el martes 2 de junio.

El partido entre las selecciones europeas dio inicio a las 16:00 horas, con los campeones defensores, saltando al césped ante un público completamente hostil; no obstante, Inglaterra demostró su estirpe y logró doblegar a los rumanos por la mínima diferencia.

El juego de los británicos fue conservador durante la primera parte, lo que permitió a los rumanos, con Emeric Dembrovský y Florea Dumitrache, generar peligro para el histórico portero inglés Gordon Banks.

Al final, los ingleses lograron conjurar a la insistente ofensiva rumana. La euforia inglesa se hizo sentir en el Estadio Jalisco tras el silbatazo final, aunque algunos aficionados esperaban un marcador más abultado a favor de Inglaterra.

Brasil, la favorita de los tapatíos, presente en 1986

Y, como un regalo del destino para el fervor de los tapatíos, el Mundial de 1986 tuvo un primer encuentro inolvidable en Guadalajara: el duelo entre Brasil y España. Este choque, disputado el domingo 1 de junio, no solo marcó el inicio de la contienda en la ciudad, sino que se convirtió en un evento cuyas anécdotas perduran entre quienes lo presenciaron. Brasil, dueño de una clase inigualable en el manejo del balón, se enfrentó a una España admirada por su férrea solidez colectiva, velocidad y fuerza.

Al final, el encuentro no solo se decidió por el marcador, sino que estuvo teñido de controversia. Brasil se alzó con una ajustada victoria de 1-0. El único tanto fue obra del inolvidable Sócrates, quien demostró su olfato goleador al rematar de cabeza con precisión. El gol se originó por accidente, tras un potente disparo de Careca que impactó en el travesaño, dejando el balón a merced de Sócrates y Junior, quienes entraron al área con total libertad para definir.

El sabor del triunfo se vio empañado esa vez por la intervención arbitral, cuya decisión de anular un gol que parecía legítimo a la Selección de España desató una fuerte polémica que, hasta hoy, sigue siendo objeto de pleitos entre quienes se volvieron fans de la "Verdeamarelha" por Pelé en 1970 y los detractores que esperaban el gane de los ibéricos.

La expectación antes del primer juego esa vez creció atrayendo no solo a la afición local fanática de los sudamericanos, sino a entusiastas de cada rincón del planeta, quienes llenaron en su segundo debut mundialista las gradas del inmueble de la Calzada Independencia.

