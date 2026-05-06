La escapada perfecta está en Tequila

Pueblo Mágico, lleno de encanto y múltiples sabores. Tequila se vive, saborea y disfruta a través de la bebida que le da nombre, su gastronomía, tanto callejera como gourmet, así como la calidez de quienes aquí viven .

Este destino tiene desde opciones para comer sabroso hasta explorar su entorno, sin olvidar el ambiente de fiesta que siempre se agradece. ¿Tienes un día para explorarlo? Aquí te damos algunas opciones para exprimirlo al máximo .

Los campos agaveros

Un atractivo que le ha dado renombre a nivel internacional a Tequila es su paisaje agavero . El horizonte se pinta con el majestuoso color del agave azul, que se funde con los cielos y regala amaneceres y atardecer que tocan el corazón.

Algunas compañías tequileras y operadores turísticos ofrecen paseos guiados por estos campos. ¿La recomendación? Hacerlos al atardecer para captar mejor el contraste entre el cielo y el campo, así como ir bien cubierto de brazos y piernas para evitar tocar las hojas de los agaves . El calzado cómodo e ir bien hidratado también son indispensables para gozar de la experiencia.

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Descubre la bebida perfecta

Hay múltiples opciones en Tequila para disfrutar del destilado que tanta fama le ha dado al Pueblo Mágico, así como a nuestro país.

Si deseas una experiencia tradicional, ve a La Capilla en Hidalgo 31 . Es un bar fundado por don Javier Mercado Corona, una de las cantinas más tradicionales del pueblo, con ese ambiente de antaño y desparpajo que convierten cada brindis en una verbena.

Si la visitas, vale la pena que pruebes su cóctel insignia, "La Batanga", cuya combinación de sabores cítricos y la mineralidad del tequila le ha valido ser incluida en la lista del "The World's 50 Best Bars".

El descanso

Siempre es buena idea pernoctar en un Pueblo Mágico, y Tequila tiene múltiples opciones para que descanses amparado de su encanto. Y así como se puede disfrutar de una taberna tradicional por la tarde, también puedes relajarte en un hotel boutique.

¿Una opción? Casa Salles, con 25 habitaciones y que cuenta con spa, piscina al aire libre, restaurante y el infaltable bar de cócteles. Ofrece tours a una destilería y entre sus paquetes hay uno de hospedaje con desayuno incluido, ideal para cerrar las 24 horas en Tequila. También cuenta con day pass para usar su piscina y bebida de bienvenida.

Casa Salles, en Tequila. CORTESÍA

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Inicia el viaje con un cóctel en casa

Si bien la experiencia de disfrutar La Batanga siempre es especial en el bar La Capilla, también es posible prepararlo en casa.

Ingredientes

2 onzas de tequila blanco (en La Capilla usan Tequileño).

Una lima entera recién exprimida.

Una Coca-Cola regular.

Sal gruesa.

Preparación:

Corta un pequeño trozo de limón y pásalo por la orilla de un vaso alto hasta cubrirla por completo.

Escarcha el vaso con sal.

Exprime la lima en el vaso y rellénalo con hielo hasta que quede completamente lleno.

Sirve el tequila de forma generosa.

Rellena con Coca-Cola y con un cuchillo parte la mezcla suavemente para integrar todos los sabores.

Da unos pequeños golpes con el cuchillo en el vaso para que se termine de integrar.

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