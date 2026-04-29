Julio Hurtado destaca su estancia como presidente del Congreso de Jalisco

El diputado local del PAN, Julio Hurtado, rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, cargo que ocupa desde el pasado 1 de noviembre y que culmina este 1 de mayo .

El legislador panista, recién nombrado como coordinador de su bancada, expresó que hubo disposición y consensos entre las fracciones parlamentarias para abordar y aprobar distintos temas como el Presupuesto de Egresos, pero también para las comparecencias de funcionarios estatales que acudieron al Legislativo a rendir cuentas ante diputados, destacando que ha sido un congreso "abierto al debate".

"Un Congreso responsable, ordenado, serio y creo que se demostró en temas tan elementales como el formato de la glosa, un formato que regresa a esa formalidad, del equilibrio constitucional del ejercicio de rendición de cuentas".

"Llamamos a comparecer a funcionarios y funcionarias del gobierno del Estado en temas relevantes como el transporte público, como la hacienda, como el agua potable, privilegiando el diálogo institucional y la defensa del interés de las familias jaliscienses", dijo el legislador del PAN.

Hurtado destacó que se conformaron comisiones especiales "que dieran seguimiento a asuntos urgentes y delicados de la agenda pública del estado".

Entre dichas comisiones, está la del seguimiento a la mejora del transporte público, surgida tras el incremento a la tarifa del transporte público; la de análisis del programa de verificación vehicular, que busca planteamientos para mejorar dicha estrategia; entre otras.

La reforma judicial local y las leyes secundarias de transparencia quedaron pendientes, reconoció el legislador panista.

"Quedan pendientes legislativos. Hoy la conformación plural del Congreso provoca que sea y que requiera un esfuerzo adicional. Sin duda que hay varios pendientes, en temas de transparencia que han sido una de las grandes apuestas del PAN que fue pionero. Y el tema de la reforma judicial más bien tenemos que ser muy prudentes y esperar a construir una reforma con todo el tiempo, que las prisas no nos ganen".

Concluido el cargo, Hurtado será presidente de la Junta de Coordinación Política , en la cual se reúnen los coordinadores de bancadas para hacer acuerdos y adelantar posturas y peticiones sobre distintos temas del Legislativo.

Por ello, apuesta por impulsar ambas reformas desde la Jucopo con el fin de que puedan ser aprobadas.

El panista resaltó que se impulsaron reformas para proteger y acercar a las víctimas de distintos hechos y buscando garantizar mecanismos más efectividad y accesibles para la reparación del daño.

SV