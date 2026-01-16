Viernes, 16 de Enero 2026

Jalisco |

Confirman antecedentes penales de Prieto Valencia

Aunque nunca tuvo una sentencia en contra, fue investigado por robo y portación de armas de fuego

Por: El Informador

Prieto Valencia, asesinado el 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria. EL INFORMADOR/Archivo

El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, confirmó que Prieto Valencia, asesinado el 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, contaba con antecedentes penales por el delito de portación de armas de fuego y por robo, pero nunca hubo alguna sentencia condenatoria en su contra.

Además, en 2024 sufrió un intento de robo de su vehículo en la colonia Arcos Vallarta. En esa ocasión, sus escoltas dispararon contra uno de los asaltantes, matándolo, y dejaron herido a otro, quien ahora se encuentra en prisión y enfrentando un proceso judicial.

Alfonso Gutiérrez Santillán indicó que los expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúan con el análisis de los siete automóviles que fueron confiscados después del crimen. Además, solicitaron la cooperación de la Fiscalía de Michoacán para obtener información sobre dichos vehículos, ya que varios de ellos están registrados en esa entidad.

