La Presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dio luz verde para que la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara rehabilite cinco vialidades principales : Hidalgo, República, Vallarta, Lázaro Cárdenas y López Cotilla. La alcaldesa destacó que la inversión será de más de 112 millones de pesos, con el objetivo de mejorar las calles y con ello la movilidad de las personas.

“Le ponemos corazón a las calles de Guadalajara (…) haremos una inversión de 112 millones de pesos para intervenir cinco de las calles más importantes y de mayor impacto en la vida de las tapatías y tapatíos”, apuntó durante el anuncio del arranque a la obra, realizado en Avenida Vallarta en su cruce con Emeterio Robles Gil.

Recalcó que las vialidades en buen estado generan un impacto positivo en la vida de los ciudadanos, ya que se facilita el traslado, a la vez de que hay mayor seguridad para los conductores de cualquier transporte así como de los peatones.

Cierres nocturnos en la ciudad

Delgadillo pidió paciencia a la ciudadanía durante el proceso de restauración de las vialidades mencionadas, ya que habrán trabajos nocturnos y se cerrarán parte de algunas de las avenidas, lo cual puede causar inconvenientes.

“Todos estos trabajos van a ser trabajos que vamos a realizar por la noche, prácticamente todos ellos, solo tendremos un punto, Avenida República (…), en los demás puntos se trabajará de noche, de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana”.

Además, recordó que la rehabilitación de las cinco avenidas forman parte del Plan Anual de Obra Pública , en el que se prevé una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales el 42% aproximadamente están destinados a la mejora de distintas calles de Guadalajara.

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, explicó que en cuatro de las vialidades mencionadas no habrá cierres de circulación durante el día, con excepción de Avenida República. En este caso se colocará concreto hidráulico, el cual es un proceso diferente y por ello requiere intervención durante el día y la noche. Aún así, no se prevén cierres totales.

“No va a haber cierres viales. Vamos a trabajar en un costado, la mitad de una vialidad. Y luego se fresa, se riega en la noche, se queda fresado y al otro día se pavimenta. Y nos vamos a ir tramo por tramo hasta que completemos”, afirmó.

Además de restaurar las avenidas, el funcionario explicó que también se repararán tramos de banquetas y se pondrán los señalamientos adecuados en estas.

Al mismo tiempo, Roberto Escobedo Rivas, el presidente de la Industria de la Construcción, apuntó que los trabajos de restauración son sumamente importantes, ya que se conserva el patrimonio de los ciudadanos tapatíos.

“Celebramos que la infraestructura siga siendo parte de la agenda y tienen todo nuestro respaldo”.

Las obras en las cinco avenidas tendrán una duración de 70 días. Previo a ello, se instalaron lonas para informar a los habitantes y comercios de la zona sobre los trabajos, e instarlos a tomar las precauciones necesarias.

Estos serán los trabajos realizados en las cinco avenidas de Guadalajara

Lázaro Cárdenas

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara apuntó que se rehabilitarán de forma integral los carriles laterales, desde Fuelle hasta el límite con Zapopan.

Se realizarán:

Sustitución de losas

Aplicación de balizamiento

Instalación de alumbrado

Rehabilitación en los bajopuentes

Avenida Vallarta

Se reparará la superficie de la vialidad, desde Federalismo hasta el cruce con López Mateos.

Se realizarán:

Construcción de banquetas con accesibilidad universal

Desbastado de la carpeta asfáltica existente

Nueva carpeta asfáltica

Avenida Hidalgo

La vialidad será intervenida desde López Mateos hasta la Calle Contreras Medellín. No habrá modificaciones en el paso de las líneas 1, 2 y 3 del SiTren ni otros transportes, ya que las intervenciones serán nocturnas.

Se realizarán:

Retiro de asfalto viejo

Nueva carpeta asfáltica

Rehabilitación de cruceros y banquetas

López Cotilla

Se trabajará desde Enrique Díaz de León hasta Federalismo.

Se realizarán:

Sustitución de segregadores de ciclovía

Balizamiento

Construcción de banquetas de acceso universal

Cambio de asfalto

Avenida República

Como se mencionó anteriormente, la intervención en esta avenida será durante todo el día, con desvíos desde la salida del túnel de Hidalgo hacia algunos extremos de la calle, dependiendo de los cuerpos que se estén trabajando.

Se realizarán:

Sustitución de infraestructura hidrosanitaria

Instalación de alumbrado público

Construcción de banquetas de acceso universal

