Jalisco rompe récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Esta tarde el Estadio Panamericano Charros de Jalisco fue testigo de un nuevo récord jalisciense. Se trata del récord Guinness del guacamole más grande del mundo con 12 mil 646 kilos de aguacate procesado.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió el reconocimiento y destacó la importancia de este récord, que de manera oficial consiguió Jalisco.

Participación de estudiantes y productores jaliscienses impulsa el nuevo récord

Juan Tamayo, fundador del Colegio Gastronómico Internacional, explicó que esta escuela participó con 300 alumnos.

"El récord se obtuvo para Jalisco con mucho orgullo, participamos con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Rural y una cosa bien importante, el récord lo tenían los de Jalisco con aproximadamente 6 mil 500 kilos y ahora el récord es de 12 mil 646 kilos; yo creo que Jalisco lo mantendrá por bastante tiempo, estará en Jalisco", explicó.

Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó la importancia de romper el récord en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía mexicana.

Más de 800 personas participarán en la elaboración del guacamole, entre estudiantes de gastronomía, productores, voluntarios y personal especializado, quienes trabajarán bajo los lineamientos establecidos por Guinness World Records.

Récord impulsa el reconocimiento al campo y los productos locales

En el evento hubo actividades familiares, exhibiciones gastronómicas, música en vivo y degustación del guacamole elaborado durante el evento.

Con entrada gratuita, esta celebración reconoció el trabajo de las y los productores de aguacate y el orgullo que representa este producto para Jalisco.

Las y los asistentes disfrutaron de una granja infantil, exhibiciones gastronómicas, actividades culturales y musicales, así como de una muestra de productos emblemáticos del estado a través de productores de "Sabores del Campo" de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

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El evento fue organizado por la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco (APEJAL), Gobierno del Estado, Sader y diferentes dependencias y empresas locales como Dulces de la Rosa.

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