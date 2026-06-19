Fernando Ávalos asume la presidencia de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Jalisco

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) informó que Fernando Ávalos asumió la presidencia de la Comisión de Empresarios Jóvenes para el periodo 2026-2027 en sustitución de Atziri Hernández.

En un comunicado el organismo dijo que este relevo representa el inicio de una nueva etapa para una de las comisiones más representativas del Centro Empresarial, un espacio que durante décadas ha impulsado la formación, participación y liderazgo de nuevas generaciones de empresarios comprometidos con el desarrollo de Jalisco.

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"Reconocemos y agradecemos la gestión de Atziri Hernández, quien presidió la Comisión durante el periodo 2024-2026 y dejó importantes resultados que fortalecieron el liderazgo de Jóvenes Empresarios tanto en Jalisco como a nivel nacional. Bajo su liderazgo, nuestra Comisión fue reconocida como la Mejor Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex a nivel nacional en 2024 y 2026", dijo el organismo.

Además, impulsó la apertura de nuevos capítulos universitarios, logrando que el capítulo del Tecnológico de Monterrey fuera reconocido como el mejor del país en 2026.

Su gestión también estuvo marcada por iniciativas que fortalecieron la participación y la vinculación empresarial, entre ellas la realización del Pitch Night Expo Candidatos en conjunto con Jóvenes de la Cámara de Comercio, la celebración del 40 aniversario de nuestra Comisión de Empresarios Jóvenes, encuentros empresariales en distintas regiones del estado y diversas acciones de responsabilidad social, como donativos de medicamentos y juguetes. Asimismo, se consolidó el trabajo de nuestras delegaciones regionales, se promovió una mayor participación en el Premio Emprendedor y se fortaleció una comunidad cada vez más activa, cercana y comprometida con su entorno.

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Coparmex Jalisco da la bienvenida a Fernando Ávalos

"Hoy damos la bienvenida a Fernando Ávalos como nuevo presidente de nuestra Comisión de Empresarios Jóvenes. Empresario, fundador y director general de Niblux, Fernando ha sido parte activa de Coparmex Jalisco desde 2021 y ha integrado la mesa directiva de la Comisión durante dos administraciones consecutivas, contribuyendo desde áreas clave como innovación, alto impacto y formación empresarial. Su experiencia empresarial, su compromiso con la organización y su cercanía con la comunidad de jóvenes empresarios representan una base sólida para continuar fortaleciendo este espacio de participación y desarrollo", comentó.

Luis Beas Gutiérrez, presidente de Coparmex Jalisco, señaló que el papel del empresario va más allá de dirigir una empresa. Implica también asumir una responsabilidad con la comunidad, el empleo, las instituciones y el desarrollo de nuestro entorno. Por ello, hizo un llamado a las y los jóvenes empresarios a involucrarse, participar y construir desde los distintos espacios de Coparmex.

Destacó que esta Comisión es un espacio para aprender, generar conexiones, abrir oportunidades, compartir experiencias y formar liderazgos que contribuyan al fortalecimiento de nuestras empresas y de nuestro estado. En Coparmex Jalisco creemos que las y los jóvenes empresarios son el presente.

"Por ello, seguiremos impulsando una comunidad que fomente la participación, el intercambio de ideas y el compromiso con los grandes retos de Jalisco y de México. Con esta nueva etapa, refrendamos nuestro compromiso de seguir formando empresarios que generen valor, construyan comunidad y participen activamente en la construcción del entorno que queremos para las próximas generaciones", concluyó el dirigente del organismo empresarial.

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