Jalisco realizará macrosimulacro con hipótesis de sismo magnitud 8.0

Con una hipótesis de sismo magnitud 8.0 frente a las costas de Jalisco, el Estado llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas el macrosimulacro “Jalisco Prevenido ante los Desastres” , en un ejercicio que buscará fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la participación de instituciones públicas, empresas, escuelas y familias.

Durante la presentación del ejercicio estatal, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el comandante Sergio Ramírez López, informó que el simulacro se basará en un escenario de sismo de magnitud 8.0 con epicentro en el océano Pacífico frente a la costa de Chamela , en el municipio de La Huerta, con una profundidad de 13 kilómetros.

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La hipótesis contempla afectaciones a infraestructura, activación de protocolos de evacuación y percepción de movimiento “muy fuerte” en municipios costeros como Puerto Vallarta y Barra de Navidad, así como percepción “fuerte” en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Además, el ejercicio incluirá simulaciones de evacuación inmediata, cierre de accesos carreteros hacia la costa y medidas de seguridad para la población y el sector turístico.

“El objetivo es fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta mediante la participación activa de la población, el sector privado, el sector público y las familias jaliscienses”, señaló Ramírez López.

El comandante explicó que municipios como Ciudad Guzmán, Tuxpan y la zona costera de La Huerta han presentado actividad sísmica ligera debido a sus condiciones geográficas específicas. En el caso de Ciudad Guzmán, recordó que existe una falla geológica que atraviesa parte del municipio.

Durante 2025, el macrosimulacro estatal registró la participación de aproximadamente 3 millones de personas, cifra que representó un incremento cercano al 40% respecto a años anteriores. Además, se evacuaron cerca de 20 mil inmuebles y alrededor de 600 familias participaron mediante ejercicios realizados desde sus hogares.

Para la edición 2026, hasta el momento se tienen registrados 2 mil 28 inmuebles y una participación estimada de 500 mil personas, aunque las autoridades esperan superar las cifras del año pasado. Entre los municipios ya registrados se encuentran Guadalajara y otros puntos del Área Metropolitana, así como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Poncitlán y San Juan de los Lagos.

Ramírez López explicó que uno de los objetivos principales será reforzar la participación familiar dentro de este tipo de ejercicios, al considerar que todavía hace falta fortalecer la preparación dentro de los hogares.

“Queremos llegar sobre todo a las familias. Que quien esté en casa pueda participar en estos ejercicios, que sepa cómo actuar, cómo reunirse y cómo comunicarse. La tecnología ha avanzado y hoy es fácil comunicarse con la familia, pero el qué hacer y dónde reunirse sigue siendo parte fundamental que debemos incentivar”, comentó.

El funcionario destacó que un simulacro realizado de manera consciente puede contribuir a salvar vidas durante una emergencia real, sobre todo si las personas conocen rutas de evacuación y protocolos básicos de reacción.

Como parte de la preparación, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizará juntas virtuales gratuitas para orientar a las instituciones y ciudadanía sobre los procesos del simulacro. La próxima sesión informativa se llevará a cabo el 29 de abril a las 16:00 horas y el registro podrá realizarse mediante redes sociales oficiales y plataformas digitales de protección civil y bomberos del Estado.

Las autoridades estatales señalaron que el tiempo ideal de evacuación en un inmueble debe ser de tres minutos o menos, aunque aclararon que cada edificio presenta condiciones distintas y requiere protocolos específicos.

“No todos los edificios son iguales ni se evacúan de la misma manera. El personal de protección civil debe mantenerse activo y tomar decisiones rápidas que permitan a la ciudadanía reaccionar adecuadamente”, explicó Ramírez López.

El director de Protección Civil también advirtió que uno de los principales riesgos durante este tipo de ejercicios es que algunas personas no participen de manera adecuada o no sigan los protocolos establecidos.

“A veces las personas lo ven como un juego o piensan que nunca les va a pasar. También ocurre que algunas empresas revisan extintores y sistemas de alertamiento únicamente días antes del simulacro, cuando esto debería formar parte de sus procesos permanentes”, señaló.

Actualmente, Jalisco cuenta con la aplicación “Jalisco Alerta”, herramienta que las autoridades recomendaron descargar a la población como parte de las medidas preventivas.

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Finalmente, hizo un llamado a participar de manera responsable en el macrosimulacro estatal e identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y protocolos familiares de emergencia.

“Es una responsabilidad compartida. Lo importante es involucrar a las familias y comunidades para que sepan cómo actuar ante una situación real”, concluyó.

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