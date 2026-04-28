FGR tomará muestras de ADN a familias para confrontar hallazgos del Rancho Izaguirre

Este martes, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer que la Fiscalía General de la República llevará a cabo la toma de muestras de ADN como perfiles genéticos para realizar las confrontas a los hallazgos obtenidos hasta ahora como parte de las investigaciones del Rancho Izaguirre.

La jornada se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo, de las 9:00 a las 14:00 horas, y de las 15:00 a las 17:00 horas, en el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), ubicado en Calzada Independencia Norte número 111, en la Zona Centro de Guadalajara.

"Es muy importante mencionar que las personas que reconocieron una prenda en el Rancho Izaguirre ya se podrán hacer las confrontas directas con las prendas. Si conoces a una persona que haya reconocido alguna de las prendas, favor de acudir", instó Indira Navarro, líder e integrante del colectivo de búsqueda.

Las personas que pueden acudir a la toma de muestras de ADN son familiares directos en línea ascendente (padre y madre), descendientes (hijos e hijas) o lateral (hermanos y hermanas).

Como parte de la invitación a estas jornadas, la convocatoria instó a las personas a tomar como consideración importante que se trata de un cupo limitado y con disponibilidad de tiempo, además de que, para realizarse la toma, no es necesario ir en ayunas.

Fue el pasado 10 de abril cuando la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda realizaron una visita al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a fin de brindar información a los colectivos sobre lo ya trabajado y dar a conocer los nuevos hallazgos.

Tras la visita, se dio a conocer el hallazgo de nuevos restos humanos, la identificación de dos víctimas y el anuncio de una nueva etapa de intervención, que incluía también esta parte de las indagatorias: la toma de muestras de ADN para confrontar los perfiles genéticos obtenidos preliminarmente de prendas y algunos otros indicios encontrados en el sitio , considerado como campo de reclutamiento del Cártel Nueva Generación.

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Entonces, dijo Indira Navarro, se informó sobre la identificación de dos hombres, a partir de pruebas genéticas que ya habían sido aplicadas a restos óseos, razón por la cual se continúa con el registro de muestras de ADN para la posibilidad de ampliar las confrontas directas con familiares, lo que dará paso a nuevas diligencias periciales y a la integración de listados por parte de los colectivos.

CORTESÍA

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