Infonavit invita a conocer las viviendas del Bienestar en Jalisco

El Infonavit invitó a las y los derechohabientes a visitar el desarrollo “Infonavit Parques del Triunfo IV”, ubicado en Jalisco, para conocer la casa muestra de este fraccionamiento, que forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De lunes a domingo, de 09:00 a 19:00 horas, las personas interesadas podrán acudir al desarrollo ubicado en Libramiento Agua Blanca , a media cuadra de Calzada del Trabajo, en El Salto.

De acuerdo con el organismo, las viviendas disponibles tienen un costo muy por debajo del valor de mercado.

Se caracterizan por contar con espacios funcionales y cómodos: viviendas de al menos 60 metros cuadrados y 2.7 metros de altura, con dos recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo y área de servicio.

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Además, cuentan con servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y acceso a transporte público , así como proximidad a hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

El desarrollo también contempla áreas comunitarias, como zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento, que fomentan la convivencia social.

Para acceder a una de estas viviendas, las personas deben cumplir con tres condiciones: contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes y no tener un crédito hipotecario vigente.

“El Infonavit busca garantizar el acceso de las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda, especialmente jóvenes, bajo el ideal de que la vivienda es un derecho, no una mercancía”, subrayó.

Finalmente, el organismo aclaró que en el Instituto todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios .

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SV