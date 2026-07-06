En busca de tener una posibilidad más para obtener el perfil genético de una persona desaparecida, quien no tiene familiares directos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, hicieron un llamado a las familias que cumplan con los criterios establecidos en el protocolo para que puedan aportar alguno de los artículos de uso personal que utilizaba la persona antes de su desaparición.

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La medida, explicaron las autoridades, será aplicada únicamente en casos específicos, considera el tiempo transcurrido de tres meses desde la desaparición y la certeza de que los objetos entregados hayan sido utilizados única y exclusivamente por la persona desaparecida.

En caso de que se obtenga un perfil, será comparado con los registros genéticos de Personas Fallecidas Sin Identificar.

De acuerdo con las autoridades en la materia, se establece el periodo de tres meses con el objetivo de aumentar la probabilidad de que el artículo conserve material genético suficiente para generar un perfil idóneo que pueda integrarse a la base de datos del Instituto.

"Para incrementar las posibilidades de éxito en la obtención del perfil genético, el IJCF recomienda entregar únicamente alguno de los siguientes artículos: cepillo de dientes, rastrillo o rasuradora, siempre que hayan sido utilizados exclusivamente por la persona desaparecida", explicaron.

"Estos rastrillos, rasuradoras o cepillos de dientes tienen que ser dentro de los primeros tres meses que la persona desapareció; es decir, entre más pronto o más cercana a la fecha de desaparición hagan llegar este tipo de material, a nosotros nos sirve para tener una mayor cantidad de material genético", explicó Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca, Director de Laboratorios del IJCF.

"Esto va enfocado a familias que no tenemos familiares ascendentes, en este caso padres, o descendientes como hijo, y que buscaríamos alguna muestra de cotejo o realizar el cotejo tanto en nuestras bases de datos como de manera directa a través de una confronta directa", agregó el director.

Para realizar correctamente la entrega del artículo personal, el IJCF recomienda que el cepillo de dientes, rastrillo o rasuradora se encuentren completamente secos al momento de su entrega.

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El proceso de entrega

El objeto deberá colocarse en una bolsa de papel limpia (que no haya tenido líquidos o alimentos previamente), procurando evitar el contacto con las partes que puedan contener fluidos biológicos, como las cerdas del cepillo o la navaja del rastrillo. En caso de no contar con una bolsa de papel, podrá utilizarse temporalmente una bolsa de plástico.

El artículo deberá ser entregado lo antes posible al Ministerio Público responsable de la investigación. Al momento de la entrega, es importante indicar claramente a quién pertenecía el objeto, por ejemplo, "cepillo de dientes de Juan Pérez Pérez".

Posteriormente, el Ministerio Público procederá a sellar la bolsa e iniciar la cadena de custodia, con constancia del tipo de objeto recibido y del nombre de la persona a quien pertenecía.

El MP deberá remitir el objeto al IJCF para el análisis correspondiente, en caso de obtenerse un perfil genético viable, la información será integrada a la base de datos institucional.

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NA