A partir de las Estimaciones Decembrinas 2025 elaboradas a partir de datos de DATATUR, Jalisco espera incrementos en la afluencia turística, la derrama económica y la ocupación hotelera en los principales destinos de la entidad, en el periodo vacacional que comprende del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

" Se estima la llegada de más de un millón 560 mil turistas, lo que representa un incremento de 2.4 % respecto a la temporada decembrina de 2024 ", dijo la Secretaría de Turismo a través de un comunicado.

Esta afluencia, añadió, generará una derrama económica superior a los 4 mil 386 millones de pesos, con un crecimiento de 3 %, mientras que la ocupación hotelera promedio alcanzará 60 %, tres puntos porcentuales por encima del año anterior, refirió el comunicado.

"En el caso de Guadalajara, se proyecta una afluencia de 610 mil 874 turistas durante el periodo vacacional. La derrama económica estimada asciende a mil 240 millones de pesos, con una ocupación hotelera de 60 %, lo que consolida a la capital del estado como un destino estratégico para el turismo cultural y de reuniones", dijo.

Para Puerto Vallarta, principal destino de playa de Jalisco, se estima la llegada de 306 mil 359 turistas. La derrama económica proyectada supera los dos mil 175 millones de pesos, con un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que la ocupación hotelera alcanzará 85 por ciento, uno de los niveles más altos en el estado durante la temporada decembrina, añadió.

Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco , destacó que estos indicadores reflejan la solidez del sector turístico en la entidad, impulsada por la diversidad de la oferta, la conectividad y el trabajo coordinado con los municipios, lo que posiciona a Jalisco como uno de los destinos más competitivos para vacacionar en esta temporada.

“Las estimaciones para esta temporada decembrina confirman que Jalisco es un destino sólido y competitivo. La diversidad de nuestra oferta, la conectividad y el trabajo coordinado con los municipios nos permiten saber que somos el estado mejor posicionado para vacacionar y disfrutar de esta temporada”, refirió la funcionaria.

Pueblos Mágicos, entre los principales beneficiados

Fridman además afirmó que las proyecciones se ven reforzadas por la actividad turística en los Pueblos Mágicos, que en conjunto registran incrementos en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera, contribuyendo al fortalecimiento del turismo regional durante las fiestas decembrinas.

En estos destinos, se estima una afluencia conjunta de 169 mil 197 visitantes, lo que representa un incremento de 4 % respecto a la temporada decembrina de 2024.

Además, se prevé una derrama económica de 255.8 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 5 %, mientras que la ocupación hotelera promedio alcanzará 41.8 %, es decir, 3.6 puntos porcentuales más que el año anterior.

Destinos como Tapalpa, Mazamitla, Tequila, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste continúan consolidándose como atractivos clave para el turismo regional, reflejando una tendencia positiva en la preferencia de las y los visitantes durante la temporada decembrina, finalizó el comunicado.

