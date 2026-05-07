Personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó sobre la detención de Fernando “N”, señalado como presunto reclutador en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La dependencia federal detalló que el sujeto, conocido con el alias de “El Cabo”, fue capturado en Ciudad Acuña, Coahuila , como resultado de diversos trabajos de inteligencia y seguimiento operativo.

Operativo de inteligencia

De acuerdo con la FGR, la detención se logró tras investigaciones de gabinete y campo, así como labores de vigilancia realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las autoridades identificaron un inmueble en Ciudad Acuña donde presuntamente se ocultaba Fernando “N”. Una vez confirmada su ubicación, se ejecutó el mandamiento judicial correspondiente para concretar su captura.

Lo vinculan con reclutamiento y privación ilegal de la libertad

Las investigaciones relacionan al detenido con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en Jalisco.

En particular, las autoridades lo vinculan con operaciones realizadas en el predio conocido como “La Galera”, ubicado en la localidad de La Vega, en el municipio de Teuchitlán.

Relación con investigaciones en Teuchitlán

La captura cobra relevancia debido a que en Teuchitlán también se desarrollan investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, sitio donde la FGR indaga posibles casos de desaparición de personas reclutadas forzadamente por grupos de la delincuencia organizada.

Por estos hechos, Fernando “N” es señalado por su probable participación en delitos de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con fines de trata de personas y delitos contra la salud.

Antecedentes del Rancho de La Vega

En ese mismo municipio fue localizado y desmantelado el llamado Rancho de La Vega, identificado por las autoridades como un centro utilizado por grupos criminales para reclutamiento y adiestramiento.

El predio fue asegurado el año pasado y durante el operativo se logró liberar a más de 30 personas que presuntamente habían sido víctimas de reclutamiento forzado.

La FGR señaló que la detención de Fernando “N” representa un avance importante dentro de las investigaciones relacionadas con desaparición de personas y estructuras criminales dedicadas al reclutamiento ilícito en Jalisco.

EE