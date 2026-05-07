CRT actualiza estrategia de sustentabilidad de la agroindustria tequilera

La agroindustria tequilera, a través del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) y el Centro Mario Molina, informó que trabaja en la actualización de la Estrategia de Sustentabilidad de la Cadena Productiva Agave-Tequila, con el propósito de evaluar avances y fortalecer acciones que permitan cumplir las metas establecidas al 2030 , alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Te puede interesar: Gabriela Cárdenas urge a acelerar leyes de transparencia en Jalisco

"Se han definido siete rutas estratégicas para poder impactar de forma positiva en el medio ambiente, como lo son la descarbonización de la industria, el uso eficiente del agua, prácticas agrícolas sustentables, el tequila cero deforestación, tratamiento de los residuos, el desarrollo económico de las regiones y el fortalecimiento de programas sociales", mencionó Eduardo Ibarra, responsable de Proyectos de Sustentabilidad en el CRT.

Agroindustria tequilera mejora estrategia de sustentabilidad hacia 2030

Los trabajos iniciaron hace unas semanas con un taller en el que participaron productores de agave y de tequila.

"Para este taller se pretende que las empresas conozcan los indicadores que se estarán midiendo en esta segunda actualización, que conozcan el proyecto y cómo se incorpora el eje social para la estrategia, y que nos permita alcanzar los indicadores planteados para el año 2030", precisó el vocero del CRT.

Graciela Hernández, líder del Proyecto de Mitigación del Cambio Climático en el Centro Mario Molina, subrayó cómo la agroindustria tequilera ha sido pionera en temas de sustentabilidad.

"Cualquier industria, cualquier sector genera impactos, y es bueno saber en dónde estamos parados, porque ya sabiendo cuál es ese impacto, podemos proponer estrategias reales que sí mitiguen y que no sigamos generando con un desconocimiento. La cadena siempre ha estado preocupada por cómo mitigar esos impactos y qué debe hacer y hacia dónde debe caminar para realmente ser sustentable", destacó.

Metas incluyen reducción de agua y aumento de energías renovables

La actualización contempla la parte ambiental, social y económica, además del desarrollo de una plataforma digital donde los productores podrán consultar información y dar seguimiento a los indicadores. Asimismo, se realizará una nueva estimación de las huellas hídrica y de carbono, considerando tanto las actividades en campo como los procesos en las destilerías.

“Vamos a realizar una cuantificación de las principales actividades que se realizan en campo y cómo estas generan ciertas emisiones de gases de efecto invernadero”, señaló Nancy Hernández, especialista en Adaptación y Vulnerabilidad al Cambio Climático del Centro Mario Molina.

Otro elemento relevante que se destaca en esta actualización es la alineación con la Taxonomía Sostenible de México, presentada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) en 2023, herramienta que clasifica actividades económicas con impactos positivos en lo ambiental y social para mitigar el cambio climático y fomentar la equidad de género , tal como lo comentó Saira Vilchis, del área de Análisis Social y Transversalización a la Perspectiva de Género del Centro Mario Molina.

"Es un instrumento financiero que por primera vez incluye el componente de género, hablando de que se busca que las empresas tengan también, desde la parte interna y desde la parte institucional, la inclusión del trabajo digno, el bienestar y el contacto también con la parte externa, que sería su cadena de proveedores", mencionó.

En los últimos años, la agroindustria tequilera ha invertido más de 128 millones de dólares en proyectos para reducir su impacto ambiental , entre los que destacan:

También puedes leer: Intervienen camellón de Lázaro Cárdenas con obras de paisajismo urbano

Plantas de tratamiento de vinazas (biorreactores).

Calderas de biomasa.

Celdas solares.

Sustitución de combustóleo por gas natural.

Eficiencia energética, entre otros.

Como parte de sus metas hacia 2030, el sector busca:

Aumentar en 12% el consumo de energía de origen renovable.

Elevar en 5% el consumo de energía eléctrica renovable.

Reducir en 15% el consumo de agua por unidad de producción.

Incrementar en 80% el porcentaje de agua tratada por unidad de producción

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP